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王秉華殺孝子「聽勸不逃」躲死刑 高院又怕他逃續押2個月

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子王秉華與妻子吵架，卻拿料理刀殺死路邊的林姓機車騎士，台灣高等法院19日依殺人罪判王無期徒刑，褫奪公權終身。因羈押期2月5日屆滿，高院裁定自2月6日起延長2月。資料照片。記者王宏舜／攝影
男子王秉華與妻子吵架，卻拿料理刀殺死路邊的林姓機車騎士，台灣高等法院19日依殺人罪判王無期徒刑，褫奪公權終身。因羈押期2月5日屆滿，高院裁定自2月6日起延長2月。資料照片。記者王宏舜／攝影
男子王秉華與妻子吵架，竟拿料理刀刺殺路邊的林姓機車騎士且「捅好捅滿」，台北地方法院審理時，王聲稱符合自首、聲請精神鑑定求減刑，但北院判他死刑。王上訴，台灣高等法院認定王「幾經思量、斟酌後，最終聽從勸說，不再逃逸」，節省了訴訟資源，符合自首減刑，本月19日撤銷死刑、改判無期徒刑，褫奪公權終身。因羈押期將屆，高院裁定自2月6日起延長2月。

高院合議庭審判長為陳芃宇，受命法官是曹馨方，陪席法官為陳俞伶。合議庭認為王秉華犯罪嫌疑重大，所犯殺人罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，而重罪有高度逃亡可能，羈押原因仍存在，有繼續羈押必要。

2020年3月13日晚間，王秉華與妻子（去年3月離婚）在新北市新店區IKEA購物後，想邀妻子去娘家附近吃晚餐，王的妻子不願意，夫妻兩人坐在車內口角爭執。王為發洩情緒，拿刀下車，朝林姓騎士後背胸椎部接近中線偏左處猛力刺入1刀，隨即抽刀、走回車內駕車離去。林送醫不治。

高院認為王涉犯殺人罪，且行凶時有足夠的辨識能力，不適用刑法第19條規定不罰或減刑。王雖駕車逃離現場，但許姓前妻不斷勸說，他把車停靠路邊，前妻打110，王向警方「自首」，等待警員到場。

高院認為，因為王自首，使得當時還在案發現場勘查、詢問路人並調閱監視器的警察可以「迅速破案」，節省了訴訟資源，沒有「因情勢所迫而不得不自首」或「因預期邀獲必減之寬典，而恃以犯罪」等不真誠的自首動機，應該減刑。

王秉華在報案時自稱有精神疾病，且否認有殺人犯意，高院認為這是行使辯護權，不影響自首的效力，而一審不讓王以自首減刑判決違誤，因此撤銷。

高院認為王秉華個性衝動，情緒管理和自我控制能力不佳，只因和妻子吵架就刺殺無關連的人，是人命為草芥、冷血，極端惡劣，也害被害家屬天人永隔，因此判他無期徒刑。高院認為無期徒刑可讓王與社會長久隔離，足收懲儆之效而達社會防衛目的，藉由「忍受對自由之渴望，及良心之自責煎熬」對自己所為罪行負責。

高院判決出爐後輿論譁然，警界更是批評聲不斷，認為現在到處有監視器，凶手根本逃不了，而人命何辜，拿「節省訴訟資源」當自首減刑理由可譏。死者胞姊更曾質疑審判程序是減刑SOP，無法接受繳稅養這些作奸犯科的人。

自首 殺人

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