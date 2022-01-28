女同事傳清涼照給老公 人妻上網至社群網站挨告

女子小春（化名）不滿女同事小秋（化名）傳送僅穿著內衣內褲照片給她的丈夫阿偉，還與阿偉有鹹濕對話，小春將照片及鹹濕對話上網至社群網站，供不特定多數人觀看，經小秋發現提告，台中地院法官以小春犯後知錯，勇於面對、坦承犯罪，並審酌本案起因是小春懷疑小秋與阿偉發生婚外情而心生不滿，小春於犯後已與阿偉離婚，法官依違反個人資料保護法將小春判刑2月，得易科罰金，緩刑2年。可上訴。

檢審查出，小春與小秋為同事關係，小春自丈夫阿偉手機內，發現小秋傳送僅穿著內衣內褲的照片與阿偉，並與阿偉有親密鹹濕對話，在取得照片及對話後，上網至社群網站上，供不特定多數人瀏覽，以此方式非法利用小秋的個人資料，足生損害於小秋。

小秋與阿偉鹹濕對話內容，小秋說「那天真的射裡面嗎？」，阿偉回稱「媽媽以後就要被我天天抱著睡；射在外面」，小秋「還好，嚇死我」，阿偉「會怕，不想要我們的孩子」，小秋「是現在不適合有，有了你怎麼負責。講這些，離婚娶我嗎？你爸媽怎麼想，別人怎麼看我，還有我媽怎麼想」。經小秋提起告訴。

法官經查，告訴人小秋的姓名、照片、社會活動、性生活等資料，均屬可用以識別小秋身分的個人資料，小春並非公務機關，意圖損害小秋的利益，未經小秋之同意，擅自在社群網站，公開張貼小秋與阿偉對話紀錄及照片，並加註與小秋間為同事關係，供不特定人瀏覽觀看，顯是利用小秋個人資料，逾越蒐集特定目的必要範圍，無正當性。