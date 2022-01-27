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立法院三讀通過 精障犯在判決確定前可「暫行安置」

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

立法院今三讀通過刑事訴訟法修正草案，未來若被告犯罪嫌疑重大，且行為時有精神障礙而危害公共安全之虞，並有緊急必要者，可以適用「暫行安置」制度，法院可以裁定被告強制住院治療，相關法令將於總統公布後3日生效。

司法院指出，暫行安置制度與羈押制度不同，是為了兼顧被告醫療需求、保障程序權益及防護社會安全，來強化社會安全網，可用在刑事程序的每一個階段。

當精神病患犯罪嫌疑重大，且具有危害性、急迫性時，檢察官可以聲請、法院也可於審判中依職權運用，在確定判決前裁定被告6個月以下暫行安置、住院治療，若裁定延長，每次不得超過6個月，暫行安置期間累計不得超過5年。。

司法院表示，檢察官聲請時，應以聲請書敘明理由及證據，若聲請延長，最遲應於期間屆滿5日前聲請，若不服暫行安置、延長暫行安置等裁定，可以提抗告。

另偵查中暫行安置審查程序，與審判中相同，得受強制辯護的專業協助，檢察官聲請暫行安置，應在法官訊問時到場陳述聲請理由，提出必要證據，法院也應告知被告、辯護人關於暫行安置所依據的事實、理由、證據，檢辯雙方得請求法官給予時間陳述意見或答辯。

司法院指出，如果被告暫行安置的原因消失，應立即撤銷，檢察官、被告、律師及輔佐人都可以聲請撤銷暫行安置，法院得聽取意見，但若不是檢察官聲請撤銷的案件，法院應徵詢檢方意見。偵查中，檢察官聲請撤銷暫行安置，法院「應」撤銷，檢察官可以先行釋放被告，維護人權。

若被告裁定暫行安置，而法院判決時未宣告監護，就視為撤銷暫行安置，又判決監護開始執行時，暫行安置尚未執行完畢部分，免繼續執行。再者，暫行安置由檢察官執行，並適用或準用保安處分執行法等規定，執行暫行安置時，如認定認被告有滅證、勾串的風險，且情形急迫時，檢察官或相關戒護人員可以限制、扣押或其他必要處分，並即時陳報法院，法院認為不應准許者，應撤銷，若未經撤銷者，效力期間為7日。

司法院。圖／聯合報系資料照片
司法院。圖／聯合報系資料照片

檢察官 司法院 刑事訴訟

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