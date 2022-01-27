精障犯監護前「暫行安置」法務部：兼顧人權與社會安全

立法院今天三讀通過刑法、保安處分執行法有關監護處分制度修正，法務部說，完善社會安全網是政府一貫之立場，修正後的法律除持續確保社會安全，也使監護制度與時俱進，兼顧人權保障及防護社會安全。

法務部指出，現行法律對犯罪行為人因精神障礙或心智缺陷而有不罰或減輕其刑之情形，修法前，監護期間均為5年以下，法務部部出修正草案，明定延長監護期間，並採定期延長、法官保留原則等。

配合修法，法務部也修正保安處分執行法，採「分級分流」、「多元處遇」、「流動迴轉」、「定期評估」及「轉銜機制」，視受處分人情況予以不同處遇，法案經三讀通過後，將來於偵查、審判中對精神障礙或心智缺陷的被告，可經法官裁定6個月以下期間令入司法精神醫院等適當處所施以「暫行安置」，若無緊急必要時，再予撤銷處分。

法務部說，「暫行安置」是對被告妥善處置、治療及兼顧公共安全的暫時措施，有別於羈押，也不會與判決確定後執行「監護」混淆，未來將能給予精神障礙及心智缺陷被告最即時的醫療處置。