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酒駕社勞人殯館生命關懷 洗屍檯清潔服務4小時

中央社 / 高雄27日電

為貫徹政府嚴懲酒駕決心，橋頭地檢署今天安排首批9名酒駕社勞人至殯儀館進行生命關懷服務。社勞人前往入殮化妝室、往生室、冷凍櫃、洗屍檯清潔整理，總計得服務4小時。圖為國道公路警察局第七公路警察大隊攔查路檢酒駕。圖／國道七隊提供
為貫徹政府嚴懲酒駕決心，橋頭地檢署今天安排首批9名酒駕社勞人至殯儀館進行生命關懷服務。社勞人前往入殮化妝室、往生室、冷凍櫃、洗屍檯清潔整理，總計得服務4小時。圖為國道公路警察局第七公路警察大隊攔查路檢酒駕。圖／國道七隊提供
為貫徹政府嚴懲酒駕決心，橋頭地檢署今天安排首批9名酒駕社勞人至殯儀館進行生命關懷服務。社勞人前往入殮化妝室、往生室、冷凍櫃、洗屍檯清潔整理，總計得服務4小時。

高雄市殯葬管理處第二殯儀館（橋頭分館）為橋檢遴聘的社會勞動機構，指派社勞人協助打掃周圍環境及禮廳行之有年。橋檢今天安排首批9名酒駕社勞人進行生命關懷服務4小時，除了告知工作內容及生命故事案例分享，指派社勞人至入殮化妝室、往生室、冷凍櫃、洗屍檯清潔整理。

每一名社勞人都抱持戒慎恐懼心情，也都表示會記取教訓，經過這次生命關懷服務產生尊重他人生命想法，日後將更珍惜自己，不再漠視用路人安全，也深刻領悟生命無價，清醒才是回家唯一的路。

近來酒駕案頻傳，橋檢主任檢察官王聖豪、檢察官林濬程及主任觀護人韓國一，今天偕同高雄市殯葬管理處長石慶豐、二殯橋頭分館館長宋隆文等人，前往橋頭分館視察酒駕案件社會勞動人執行情形。

王聖豪也藉機對社勞人加強宣導，包括1月24日立法院臨時會已三讀通過「刑法部分條文修正案」，酒駕未肇事的刑度從最重可判2年增加至3年，併科罰金也從最高新台幣20萬元提高至30萬元，社勞人記取今天生命關懷服務感受，進而警惕勿再飲酒上路。

另外，橋頭地檢署新聞稿表示，就情節較為輕微而經緩起訴處分酒駕案件，也研擬透過附帶戒酒癮治療命令，轉介輔導具有酒癮傾向個案，透過參加戒酒癮醫療服務及相關治療課程，期提供酒駕個案正確飲酒認知，減少後續再犯可能。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 檢察官

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