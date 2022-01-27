立院修法補漏社會安全網 思覺失調監護處分期限無上限

近年來屢傳思覺失調者攻擊他人情事，其中不乏因監護處分期滿後再犯情形。立法院今三讀通過強化社會安全網五法，將現行僅能執行5年監護處分天花板打開，未來只要檢察官認為有延長必要，經法官許可就可無限期延長。

但三讀通過的刑法修正案中也限制，對精神障礙犯罪者施以監護處份5年期滿，檢察官認為有必要時，第一次聲請延長以3年以下時間為限，之後每次聲請延長則為1年以下為限。而執行或延長監護處分期間，每年都應評估有無繼續必要。

此外，為預防審判過程，思覺失調嫌犯再對社會安全造成危害，今天三讀通過的刑事訴訟法修正案，審判確定前，對法官認定犯罪嫌疑重大的思覺失調患者，有緊急抽離社會，法官得依檢察官得聲請裁定6個月以下暫行安置。

修法後規定，暫行安置應送至司法精神醫院、精神醫療機構或其他適當處所執行，安置期間屆滿前，被告經法官訊問後認有延長之必要者，或於審判中檢察官聲請可裁定延長，每次延長不得逾6個月，累計不得逾5年。

不過此次修法，曾為受害者家屬的時代力量立委王婉諭認為，刪除監護處分上限天花板是「失控修法」，將導致犯輕罪的思覺失調患者因擔心遭無止境的監護處分而不敢就醫，結果在未接受醫療前就回歸社區，反而更不利整體社會安全。

王婉諭說，身為被害人家屬與母親雙重身分，她體認到只有讓社會更安全，環境更友善，大眾才能減少恐懼，疏離或隔閡不能解決根本問題，只會帶來更多歧視與惡性循環，錯置的修法將讓社會安全網無以銜接，將造成反效果。

王婉諭表示，法務部次長蔡碧仲曾說美國監護處分期限也沒有上限，導致犯罪者寧可多犯罪證明自己沒有精神障礙，避免被無限期監護處分；質疑我國難道也是要不論思覺失調者犯行嚴重與否，都要把他隔絕到死亡為止？

相關修法，司法院在審查過程也主張，未限制監護處分得延長次數，也沒有規定最長執行期間，恐使受處分者遭終身監護，有違反憲法比例原則疑慮。

不過國民黨籍司法委員會召委葉毓蘭認為，精神障礙者與心智缺陷者傷害別人時沒有意識自己犯錯，給予妥善監護處分才是真正幫助他們與社會大眾免於恐懼的有效做法。

葉毓蘭說，行政機關應整合相關醫院醫療資源，提供失覺失調犯行者最合適的處遇方式，而不是放任他們回到社會隨波逐流，這夜也才能讓全民安心生活。

國民黨立委李貴敏也認為，近來多次刑案，不乏是因縱放未矯治完成的思覺失調犯行者造成，監護處分5年上限打開是社會多數期待，否則難道台灣只有被告與被害者有人權？