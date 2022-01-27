何韻詩潑漆案10人無罪 法官：重判不能遏止黨派攻訐

香港女藝人何韻詩2019年來台參與遊行遭潑漆，檢方起訴11人，1人有罪。判決書指出，我國近來因不同黨派的政治人物互相攻訐，日趨逾越禮節，失去引領社會善良風氣的高度，不是司法在個案中重判便能遏止或教育、矯治。

蒞庭檢察官劉承武論告時，對主要被告、中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉具體求處有期徒刑8月，何韻詩等被害人也聲稱，希望對被告予以不得易科罰金的刑度之嚴懲，不過，承審法官姚念慈決定輕判。

判決說，不同黨派互相攻訐，不是在司法個案中予以重判便能遏止，正本清源還需各個政治人物以身作則，放下一己算計，撫平社會不安與對立，還我台灣人民純樸善良的本性而不再發生類似事件。

判決說，審酌胡志偉的犯罪動機、目的，無非與何韻詩政治立場相左，又不滿何韻詩以觀光名義入境，卻參與政治性質的集遊，而冀圖以潑漆手段使本案集遊的焦點人物何韻詩難堪。

法官審酌胡志偉犯罪手段、造成何韻詩的損害，以及胡對何女公然侮辱、毀損部分自白不諱，但對另2名被害人佐佐木宏、黃彥誠不願坦然面對犯行，甚至謬稱行為具有表達自由的性質、希望用激烈手段凸顯問題，量處胡有期徒刑3月。

何韻詩支持「反送中」理念，2019年9月29日在台參加「929台港大遊行」，胡志偉等人謀畫對何女等人潑漆、攻擊。

檢方偵辦時，聲押胡志偉，結案時依強制、公然侮辱、毀損罪多罪起訴胡志偉、陳友達、梁太富、廖榮華、祈禎禮、梁國華、梁國祥、邱翔琳、王順合、柯皓輝、李偉榤11人，法官今天只判胡志偉1人有罪。