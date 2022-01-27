對何韻詩潑漆主嫌 未妨害遊行僅毀損罪遭判3月

香港歌手何韻詩108年在台北參與遊行時遭潑漆，檢方起訴被告胡志偉等人。北院今天認定胡男犯行未達妨害集遊程度，依毀損罪判刑3月；另10人，無法確認為同犯關係，諭知無罪。

全案緣於，台灣多個公民團體民國108年9月29日下午在台北市中正區舉行「929台港大遊行：撐港反極權」集會，何韻詩受訪時突遭一名蒙面男子潑紅漆，警方現場逮捕現行犯胡志偉、梁太富，帶回偵訊。

檢警查出，涉案11人多為大陳島鄉情文化促進會成員，或中華統一促進黨黨員，或胡志偉公司員工。他們因不滿當時「反送中運動」的理念及訴求，且得知何韻詩及香港眾志秘書長黃之鋒等人可能受邀來台，決定策劃犯案。檢方依強制、公然侮辱、毀損、違反集會遊行法等罪嫌起訴胡志偉等11人。

台北地方法院今天依毀損罪判胡志偉有期徒刑3月，得易科罰金，其他10人無罪，可上訴。

法院審酌，胡男的犯罪動機、目的無非與何韻詩政治立場相左，又不滿何韻詩以觀光名義入境，卻參與政治性質的本案集遊，而冀圖以潑漆手段使本案集遊的焦點人物何韻詩難堪，才以潑漆犯罪。

北院指出，以現有證據，可確認胡男具有公然侮辱、毀損何韻詩衣物的故意，胡志偉潑漆過程非常短暫，雖然潑漆後短暫打斷何韻詩的發言，但何韻詩仍繼續受訪、媒體等繼續採訪，在場媒體也全程記錄過程，本案集遊照常進行；胡男行為未達妨害本案集遊程度，何韻詩及在場媒體的受訪、採訪權也未受到妨害。

北院表示，蒞庭檢察官具體對胡男求刑8月，但承審法官認為，近年因不同黨派的政治人物互相攻訐日趨逾越禮節，失去引領社會善良風氣高度，此實非司法在個案中予以重判，便能遏止或教育、矯治。

法官認為，正本清源，還需各個政治人物能以身作則，放下一己算計，撫平社會不安與對立，還台灣人民純樸善良的本性而不再發生類似事件，因此回歸個案，不課予從重或輕宥。

至於同案10名被告獲無罪部分，北院指出，以現有證據，無法確認這10人與胡志偉，有達成犯罪共識，要共同犯罪或幫助胡男犯罪，且部分被告實際上也未有任何不法行為，在罪疑唯輕法則下，諭知10人無罪。