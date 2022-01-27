太陽花學運二審判賠更多 市警局：遺憾但尊重

台北市警局中正一分局。記者李隆揆／攝影 太陽花學運二審結果出爐，台灣高等法院今判台北市警局需賠140萬8169元，比一審還要多。台北市警察局下午表示感到遺憾但尊重。

警察局指出，高等法院的判決，肯定警察局對於侵入行政院區及聚集於禁制區內的民眾進行強制驅離，屬適法行為，並就驅離過程，造成人民一般身體擦挫傷，並沒有違背執法比例原則。

但高院對於警民肢體接觸後有致傷結果部分，雖然無法證明是被警械傷害，仍應由員警隸屬的市警局為賠償義務機關。將舉證責任不利益由國家機關負擔，警察局感到遺憾但也表示尊重。由於警察局及台北市政府賠償總數，沒有達到可第三審的最低金額，因此無法繼續上訴。

警察局說，訴訟期間接獲許多市民及網友正、反面意見，警察局感謝市政府、警政署及各界對警察執法支持與信任，將持續落實依法行政原則。