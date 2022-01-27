台商飯店內缺氧突成植物人 大陸女友挨告下毒獲不起訴

黃姓姊弟質疑黃姓手足會腦死成為植物人是其于姓女友替他打幹細胞時，趁機下藥害命，因此提告。台北地檢署抽驗血液及採集頭髮化驗，均查無毒物反應，也查無其他證據，今依罪嫌不足，給予于女不起訴處分。至於于女反控黃男姐弟誣告部分，也一併不起訴。

檢方調查，黃姓台商年約40歲，長期在大陸開設工廠，每次返台都習慣入住飯店，且他在大陸因業務結識一位從事醫美保養業的女友。2020年7月中旬，兩人相約在台灣碰面。

黃男一人先住進W飯店，等待于女結束隔離後在7月25日抵達W飯店會合。兩人先共住一晚，隔天，黃男去台北市的醫美診所接受電波拉皮手術。返回飯店後，黃男因疲憊、躺下來睡覺休息。

于女則在一旁做自己的事情，豈料晚上7點多，于女突然發現黃男沒呼吸反應，趕緊打119把黃男送到台北醫學大學附設醫院急救，但黃男因腦部缺氧過久，撿回一命卻腦死成為植物人。

于女在等候急診時，報警請求協助聯繫黃男家人。事後，黃男姊弟從黃男的多名友人口中蒐集情資，發現于女在大陸是名醫生，且和黃男一起經營醫美保養公司，還聽說于女不定時幫黃男施打幹細胞。

姐弟懷疑，于女可能藉此機會用藥迷昏、謀殺黃男，並趁機把黃男的Apple Watch、iPad平板偷走，涉嫌殺人未遂及竊盜罪。于女到案後矢口否認犯罪，並反控黃男姊弟涉嫌誣告罪。

于女辯稱，兩人感情很好，且其資力遠在黃男之上，根本沒必要對黃男不利，而所謂的合開醫美公司，其實是讓黃男參與投資。她強調，根本沒有幫黃男打過幹細胞。

經檢警搜索于女在台住處，發現不少醫美商品，但沒有查到施打幹細胞的相關醫材，而W飯店房間內，也只有一些瘦身保健食品外盒。黃男經抽驗血液及採集頭髮化驗，均查無毒物反應。