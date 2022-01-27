台南警方取締酒駕不手軟 最高紀錄10年被抓14次

年節期間，餐敘宴會飲酒機會增加，台南警方配合全國政策，將於明天、2月5日、6日共3日執行全市同步取締酒駕車專案，據交通警察大隊統計，近10年酒駕2次以上累犯共1萬1490人，占違規人數22.5%，其中，最高紀錄是14次有1人，去年中才又發監執行。

立法院本周一（24日）三讀通過酒駕處罰條文，10年內第2次酒精濃度超過規定標準，得公布酒駕累犯姓名、照片。交大統計，近10年酒駕2次以上累犯共1萬1490人，其中，酒駕14次1人、13次1人、11次1人、10次6人，顯見有許多民眾仍存有僥倖心態上路。

交大指出，針對酒駕累犯，警方與市府各局處齊力防制酒駕，將多次酒駕累犯轉介衛生局酒癮戒治。同時，年節期間，餐敘宴會飲酒機會增加，台南警方配合全國政策，取締酒駕絕不手軟，過年前後加強取締酒駕。

交大表示，明天、2月5日、6日共3日執行全市同步取締酒駕車專案，針對易酒駕肇事路段、餐廳、Pub、KTV等飲酒場所的周邊沿線，路檢及加密機動攔檢取締，防止酒駕行為，並即時防制街頭聚眾鬥毆事件，呼籲市民不要心存僥倖酒後上路。

交大呼籲，民眾如有飲酒必要，酒後選擇「指定駕駛」、「代客開車」或坐計程車回家，千萬不要有僥倖心理，以保障自己與他人安全。