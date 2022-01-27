雨天騎樓滑倒狀告診所 法院判診所負一半責任原因曝光

彰化縣鍾姓男子3年半前陪父親到彰化縣某中醫診所就醫，當天下小雨，他在騎樓滑倒，狀告中醫診所沒放置任何警告標誌，請求賠償92萬8千多元，中醫診所抗辯稱鍾男的藍白拖鞋已舊，已失去防滑功能，受傷後斷斷續續就醫，難以證明滑倒與受傷後的運動障礙有關；彰化地方法院法官認為雙方都有疏失，應各負一半責任，對中醫診所判賠45萬6千多元，可上訴。

判決書指出，鍾男2018年6月在某中醫診所的拋光大理石磁磚騎樓滑倒，到雲林基督教醫院進行開放性復位骨內固定手術，2020年6月回診追蹤治療時，照射X光片，發現滑倒受傷部位已使右髖關節有創傷後關節病變，且遺留顯著的運動礙障，也就是部分失能，雲基和彰化基督教醫院鑑定結果都認為，骨折癒合，後多伴隨有些微變形及病變適應症，導致運動部分障礙，「對日常生活也許影響不會很大，但如果工作都是勞動性質，當然會造成很大影響。」

鍾男主張，他滑倒的當天下小雨，騎樓遺留一灘積水，中醫診所未鋪設防滑墊或放置任何警告標誌，他無預警地走過而不慎滑倒重摔，造成右側股骨頸骨折，為了治療和復健休息，他從2019年6月到2010年8月不能從事農務工作，產生醫療費宿、工作收入、勞動力損害、精神方面損失合計92萬8千多元。

中醫診所辯稱，騎樓鋪設拋光大理石的情形很普遍，鍾男沒證明拋光大理石鋪面和地面一灘水造成滑倒，更何況他的藍白拖已老舊，防滑波紋磨損殆盡，當天從馬路走到騎樓，沾有雨水的拖鞋鞋底更濕滑，而且他分心攙扶父親，沒注意路況和腳步才會不慎滑倒；鍾男受傷後，2018年6月到2021年3月到雲基骨科就診，間隔兩個月到9個月不等，如果創傷性右髖關節炎確實是滑倒受傷所致，傷痛後遺症必定與日俱增，益形嚴重，不可能相隔一個月以上再度就醫。

承審法官認為，騎樓大多會鋪設表面粗糙的磁磚或交錯使用磁磚、抿石子等工法以增加地面磨擦力，避免行人滑倒，中醫診所是門前騎樓的所有權人，自負有騎樓設置防滑鋪路面的善良管理人注意義務，不過鍾父證稱他兒子滑倒受傷後進入診所，改穿診所提供的新拖鞋，丟棄舊拖鞋，可見那雙藍白拖應已使用2、3年之久，鞋底應已磨損而致使防滑性有所不足。