拒測被罰9萬不繳 執行署扣押薪水逼他出面

36歲萬男因2017年9月10日拒絕酒測，被新北市府交通裁決處裁罰9萬元，案經移送法務部執行署新北分署，僅扣得銀行存款3千餘元，直到新北分署扣押薪資債權後，萬男才現身新北分署，稱因疫情致生計困頓，願辦理分期繳納，並提供房產查封作為擔保。

新北分署指出，萬男因拒測遭新北市府交通裁決處裁罰9萬元，因遲未繳納，案件移送署新北分署執行，僅扣得其銀行存款3千餘元，行政執行官因此於今年初扣押萬男薪資債權。

萬男見薪水被扣，昨天趕忙跑到新北分署，向書記官解釋他本身從事精品直播，粉絲數約兩千人，每月收入約有4萬餘元，卻因疫情影響，收入僅剩2萬餘元，因還要繳交房貸，無法一次繳清罰鍰，願提供繼承的房產查封作為擔保，確保如期繳納，經書記官審酌其經濟狀況後同意。