精神名醫李光輝詐賣「治療癌症專利」股票 法官重判10年

精神科名醫李光輝多年前召開法說會，以「印股票換鈔票」方式販售生計公司未上市股票，百人受害，檢方依證交法、背信、詐欺罪起訴；台北地方法院審理，今天判李光輝應執行有期徒刑10年。可上訴。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影 精神科名醫李光輝多年前召開法說會，以「印股票換鈔票」方式販售生計公司未上市股票，百人受害，檢方依證交法、背信、詐欺罪起訴；台北地方法院審理，今天判李光輝應執行有期徒刑10年。可上訴。

59歲的李光輝是英國雪菲爾大學精神醫學博士，2011年成立光輝生命醫學公司，涉訟前幾年，常上電視節目擔任談話來賓，講述專業知識。

李光輝涉案後曾對外解釋，是創投人士主動聯絡他，希望他能加入生技業行列，他不可能在2011年只是個科學家、2012年就了解操盤、股票的相關知識，堅稱是被人利用名氣來吸金等。

檢方指控，李光輝2013年至2015年間，利用細胞儲存公司的名義召開法說會，並透過地下盤宣稱已與中國、日本、英國簽約，取得「可以治療癌細胞的專利」，以此販售光輝生醫的未上市股票。

檢方調查，李光輝為博取民眾的信任，舉行記者會公開施打「血癌細胞」，藉以推廣自家公司的免疫療法，還表示公司將在2014年公開發行股票。

檢方調查，李光輝在這段期間增資6億元，將百萬元資本額增資至上億元，期間，又與盤商共同聯手賣股票，原價1股10多元不等的股票，以30元至60元的價格售出，賺取差額至少1億元。

不過，檢方追查認為，李光輝宣稱可治療癌症的專利技術，並沒有通過衛生福利部的相關申請程序、沒有臨床實驗，甚至後來也沒推動上市、櫃計畫，認定李騙被害人掏錢投資。