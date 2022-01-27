女藝人何韻詩撐港「反送中」來台遭潑漆 統促黨胡志偉判3月

香港歌手何韻詩。(本報資料照片)

香港女藝人何韻詩2019年來台參與遊行遭潑漆，中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉等11人被訴違反集會遊行法、強制、公然侮辱、毀損罪；台北地方法院審理，今天依毀損罪判胡有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，其餘10人判無罪。可上訴。

判無罪10人包括陳友達、梁太富、廖榮華、祈禎禮、梁國華、梁國祥、邱翔琳、王順合、柯皓輝、李偉榤。

檢察官認定，胡志偉等人因不滿何韻詩支持「反送中」理念，計畫對來台參與2019年「929台港大遊行」的何韻詩施暴，甚至鎖定香港眾志秘書長黃之鋒，偵辦時一度以預防性羈押事由對主嫌聲請羈押。

依檢方起訴資料，胡志偉等人得知何韻詩、黃之鋒等人可能來台參與遊行，透過LINE群組「康樂活動」聯繫，並於事發當天早上聚集，計畫於何韻詩現身遊行活動現場時施暴。

檢方調查，胡志偉施暴前埋伏在台北市濟南路，同案大陳島鄉情文化促進會常務監事陳友達等4人，則準備餿水袋、水球、尿液袋、水槍，議定胡如果潑漆失敗，陳友達等隨即上陣續行潑尿液、餿水。

此外，大陳島鄉情文化促進會理事梁太富等6人，待在胡志偉的外圍位置，設定如果胡潑漆失敗困陷人群中，他們就扮成民眾上前處理，繼而掩護胡志偉脫困。

潑漆案緣於何韻詩2019年9月29日來台參加台港大遊行，主題是撐港反極權，她被潑漆攻擊的時間點，香港處於「反送中」事件動蕩中；何韻詩當時公開聲明，指她的遭遇就是香港人每天要面對的恐怖與威脅，稱香港人每天都遭受打壓。