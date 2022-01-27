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太陽花國賠案二審判賠近141萬元 民間司改會：法治勝利

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

2014年太陽花學運行政院驅離濺血事件，台聯前立委周倪安等29人認為警方執法過當，提告向台北市政府、台北市政府警察局請求國家賠償。台灣高等法院今判市警局應賠償19人共140萬8169元。民間司改會聲明，判決結果駁回市政府及市警局的上訴，維持了大部分民眾的賠償，且雙方皆不得再上訴。這不僅是正義最起碼的伸張，也是法治的勝利。

司改會表示，事件將近八年後，第一線下手施暴的員警全部「查無此人」，沒有任何人被刑事或行政究責，警察長官們一個個也都功成身退或平步青雲，此時訴諸國家機關賠償，已然是究責路上最卑微的請求。

當事人們所在意的，從來不是國家賠償金額的多寡，而是在大規模國家暴力事件過去之後，國家的過錯是否能夠被承認，我們是否能建立人權國家應有的集會遊行執法尺度。

本件國賠訴訟當事人，僅是2014年3月24日當晚遭受到國家大規模國家暴力對待的其中一小群。律師團感謝這些當事人，在事件將近八年後，仍付出他們的時間，代替了許多對國家公權力失望恐懼、或對司法究責心灰意冷的民眾，走完追究國家責任的最後一哩路。

司改會指出，人民得以經由集會表意並向政府展現集體意志，是自由民主的重要基石。維護台灣自由民主的環境，是當事人與律師團打這場國賠訴訟的初衷。我們也衷心期盼，本件訴訟的結果，能夠成為國家公權力的警惕，未來沒有人再因為上街陳抗而受傷。

民間司改會聲明，判決結果駁回市政府及市警局的上訴，維持了大部分民眾的賠償，且雙方皆不得再上訴。這不僅是正義最起碼的伸張，也是法治的勝利。圖／民間司改會提供
民間司改會聲明，判決結果駁回市政府及市警局的上訴，維持了大部分民眾的賠償，且雙方皆不得再上訴。這不僅是正義最起碼的伸張，也是法治的勝利。圖／民間司改會提供

太陽花學運 警察 國賠

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