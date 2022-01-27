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北市警局要國賠141萬元 前立委：警察未來執勤收斂一點

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

2014年太陽花學運行政院驅離濺血事件，台聯前立委周倪安等29人認為警方執法過當，提告向台北市政府、台北市政府警察局請求國家賠償，一審認定部分員警執法逾越比例原則，造成人民受傷，判市警局應賠償周等14人共111萬1570元；案件上訴，台灣高等法院今判市警局應賠償19人共140萬8169元，金額比一審還多。

律師尤伯祥指出，雖然判決結果不完全滿意，但仍可堪告慰，324占領行政院事件在台灣政治、法治層面，都會留下不可抹滅的影響，政治方面，造成政治版圖的變動；法制上，324事件相關訴訟，不論是刑事自訴或是國家賠償，都有里程碑的意義，包括公民不服從、抵抗權，在法院判決實務上正式被承認，更重要是必須尊重人民基本權利，特別是公眾透過集會集會遊行結社的表意權，必須給予尊重，判決對台灣日後憲政歷史發展有深厚影響。

他說，國賠案判決告訴執法人員，是法治是高於執法人員自己的認知，執法人員不應該把自己的地位提高到法律秩序之上，執法人員不是法律，反而必須要尊重法律，目的不能正當化手段，判決可以讓執法人員日後引以為殷鑑，也能讓台灣民眾日後在街頭的集會結社能獲得保障。

周倪安表示，此案走到今天8年了，她在法庭上曾說過，如果人一生可以活80歲的話，律師團、當事人花人生十分之一的時間在本案上，爭取應該有的正義；她要呼籲政黨輪替後的政府，案件中至今沒有任何一個暴力警察被懲處，也沒有任何下令的長官下台，未來還是會繼續追求相關正義。

她說，賠償金額對受害民眾非常微薄，還是有遺憾，因必須由所有人民來國家賠償，是不公平的，畢竟犯錯的人不是人民，而是暴力警察和下令的長官，相信判決結果會讓警察未來執勤收斂一點。

太陽花學運攻占行政院國賠案，高院判市警局應賠償140萬8169元，律師尤伯祥發言。記者林孟潔／攝影
太陽花學運攻占行政院國賠案，高院判市警局應賠償140萬8169元，律師尤伯祥發言。記者林孟潔／攝影
前立委周倪安。記者林孟潔／攝影
前立委周倪安。記者林孟潔／攝影

警察 太陽花學運 行政院

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