技職典範徐漢涉收賄 中油內部十分意外

中油煉製事業部執行長徐漢辦公室昨遭橋頭地檢署搜出2700萬元現金，因無法交代來源，橋檢今天凌晨向法院聲請羈押禁見徐和劉姓「白手套」獲准。徐漢由高職生一路念到研究所，又在中油一路攀爬高位，堪稱技職典範，卻捲入收賄案，中油內部人員都感到十分意外。中油總公司對這起事件表示尊重司法。

橋檢調查發現，109年間，徐負責承辦金額高達上億元標案，涉嫌透過劉姓白手套向李姓、黃姓得標廠商索賄，橋頭地檢署獲報，指示廉政署南調組幹員追查，昨前往徐漢辦公搜索，當場起出疑似贓款2700萬元，並帶回他和劉、黃、李等人。

經漏夜偵後，由於徐交代不清款項來源，橋證認為4人涉案情節重大，恐有證之虞，今天凌晨4點多，橋頭地院法官開庭結束裁定徐和劉羈押禁見，李、黃各80萬元交保。徐等4人均否認犯行。

徐漢現年61歲，是高雄高工與中油公司建教合作的第8期學員，並念到中山大學材料科學研究所，進中油公司高雄煉油總廠第二媒組工場時是名「契約工」，6個月試用期後，才正式成為合格「操作員」。他勤奮向上，由操作員一路爬升至課長、經理、主任、副廠長（大林廠）、副處長（公關處）、廠長（大林廠）、副執行長（煉製事業部）等高位，108年中油煉製事業部執行長。