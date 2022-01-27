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太陽花學運國賠二審 周倪安盼警未來值勤收斂

中央社 / 台北27日電

太陽花學運成員2014年3月23日攻占行政院。圖／聯合報系資料照
太陽花學運成員2014年3月23日攻占行政院。圖／聯合報系資料照

太陽花學運群眾行政院前靜坐認為遭暴力驅離請求國賠，二審今判北巿警局賠近新台幣141萬元。獲賠20萬元的前立委周倪安說「聊勝於無」非常微薄，盼使員警未來值勤收斂一點。

周倪安聆判後，接受媒體聯訪時指出，她個人部分，一審及二審都是判獲賠20萬元，但事件發生至今，最後只是用國賠的方式，卻沒有追究施暴的員警或下指令的警官相關行政責任並做出懲處，部分人員還升官。

周倪安指出，二審台灣高等法院今天判決的意義，希望使員警在未來值勤時，會收斂一點；其實當天受害的群眾及學生，內心還是很受傷、非常難過並沒有辦法平復。

民間司法改革基金會於宣判後發布新聞稿指出，「324行政院暴力驅離事件」在今年三月即將滿8週年，第1線下手施暴員警全部「查無此人」，沒有任何人被刑事或行政究責，此時訴諸國家機關賠償，已是究責路上最卑微請求。

新聞稿指出，當事人們所在意的，從來不是國家賠償金額多少，而是在大規模國家暴力事件過去之後，國家的過錯是否能夠被承認，也衷心期盼，本件訴訟結果，能成為國家公權力的警惕，未來沒有人再因為上街陳抗而受傷。

全案緣於，民眾周榮宗、前立委周倪安等30人於民國106年間提起國賠訴訟，控告對象為台北巿政府及台北巿警察局，訴訟期間有人撤回訴訟，其中周榮宗死亡，訴訟由妻子及子女共5人承接，一審台北地方法院辯論終結時共計29名原告。

一審於108年10月底宣判，認定周榮宗、周倪安、黃貴蘭等10名原告，於事發當時在場且因員警執勤過當而受傷，除身體疼痛、對國家機關的失望而受有精神上痛苦，請求財物損失及賠償慰撫金，為有理由，判台北巿警局應賠10人共111萬1570元，其餘原告主張因證據不足，遭駁回而無法獲賠；台北巿政府非賠償義務機關，不必賠。

原告不服判決、也不服北巿府不必賠提起上訴；台北巿警局則不服要賠10人，提起上訴，二審由台灣高等法院受理，今天宣判。

二審認定，台北市警局應賠償15名受傷民眾共計140萬8169元，扣除一審所判決賠償的111萬1570元外，北市警局應再賠償29萬6599元。北市警局、北市府不得上訴；黃貴蘭等如上訴利益逾150萬元得上訴。

北市 國賠 太陽花學運

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