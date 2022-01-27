聯電美光案 智財法院撤銷原判決改輕判罰2000萬獲緩刑

記憶體大廠美光與晶圓代工大廠聯電官司纏訟近五年，兩公司在台灣與美國均有司法案。繼去年11月26日兩公司宣布世紀大和解，更成為合作伙伴後，在台灣智慧財產及商業法院的官司今天宣判，撤銷原判決，改判戎樂天無罪及公訴不受理、何建廷及王永銘各判1年、6月徒刑，兩人均緩刑，聯電處罰金2千萬，但緩刑2年。全案可上訴。

事件起源於美光指控，曾任職台灣美光的經理何建廷、經理王永銘，在離職後將美光營業秘密帶槍投靠聯電，交給聯電高層主管戎樂天，並因聯電與大陸晉華公司合作開發記憶體，簽署合約協定若聯電成功研發DRAM，需將技術轉移晉華而演變成美中戰。

台灣司法部分，因聯電與何等三人不認罪，台中地院一審2020年6月12日宣判，何建廷處有期徒刑5年6月，併科罰金5百萬元；王永銘處4年6月，併科罰金4百萬元；戎樂天處有期徒刑6年6月，併科罰金6百萬元，並判聯電處罰金3千萬、5千萬、4千萬元，應執行罰金1億元。聯電不服判決，上訴智財法庭。

美國部分，美國司法部依盜竊商業秘密罪起訴聯電與晉華，2020年10月聯電在刑事官司改口認罪，與美國司法部達成和解，支付罰金6,000萬美元（約新台幣17.33億元），去年11月26日，兩公司大和解。

智財法院調查，何建廷在偵查期間，坦承他未依保密合約主動刪除、銷毀營業秘密，接獲提醒刪除或銷毀函文後，仍未刪除或銷毀，並將在美光時的電磁紀錄下載，帶到聯電公司，將美光營業秘密提供給聯電參考，協助聯電量產DRAM晶圓。

王永銘在何建廷牽線下跳槽聯電公司，卻趁還在美光公司時將美光營業秘密轉存備份，到跳槽後將營業秘密提出，參照美光數據、開發F32 DRAM設計規則，藉此略過部分過程測試，降低製作設計規則成本。王在偵查時坦承，他將美光25奈米DRAM設計規則提供相關數據給聯電上司戎樂天，且參照數據是聯電無法以逆向工程推算的。

聯電公司部分，法院指出，聯電在美國刑事訴訟程序中承認未盡合理防止行為，在發現何建廷與另一位員工公司筆電中含有「Micron」（美光）為檔名的作業紀錄檔，卻未採取任何改正措施等，認為聯電對何建廷、王永銘兩人侵害美光營業秘密行為，未盡到防免義務。

針對兩人與戎樂天、聯電涉犯營業秘密法境外侵害營業秘密罪嫌部分，智財法院認為，何建廷自美光離職並帶槍投靠聯電後，才知道聯電公司與大陸福建晉華公司合作案，因此認定他並無至大陸地區使用意圖。王永銘雖於偵查時坦承戎樂天要他提供F32設計規則目的，是為完成聯電公司與晉華公司合作案，為一審認定有在境外使用營業秘密意圖，但智財法院認為自白不得作為有罪判決唯一證據，此部分改判處無罪。

智財法院審酌何建廷、王永銘美光公司簽訂有保密及智慧財產權合約，卻為轉職利益，重製、使用美光營業秘密，，更提供DR25nmS設計規則參數數值給聯電主管戎樂天，影響美光公司權益甚鉅，考量兩人犯後態度、動機，依營業秘密法知悉並持有營業秘密等罪處有期徒刑1年，併科罰金1百萬元，如易服勞役，緩刑4年，期間付保護管束，並提供200小時義務勞務；王永銘依營業秘密法以侵占而取得他人營業秘密罪，處有期徒刑6月，併科罰金1百萬元，緩刑2年，期間內付保護管束，並提供100小時義務勞務；戎樂天無罪，其餘公訴不受理。