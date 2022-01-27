直播罵陳柏惟「賺紅錢」 詹江村遭求償300萬判賠20萬

國民黨籍桃園市議員詹江村3年前在Youtube直播，稱當時基進黨發言人、前立委陳柏惟「賺紅錢」，還做出舔、含動作諷刺他舔共，刑事部分法院已依誹謗罪判詹拘役80日，陳再提附帶民事對詹求償300萬元；法院認為詹指稱「賺紅錢」未盡查證，判他應給付陳柏惟20萬元，可上訴。

陳柏惟主張，詹江村2019年8月18日在Youtube「【村長直播】基進黨賺紅錢」節目中，稱他「大陸錢賺好賺滿賺飽賺爽」、「賺紅錢」、「你還當共X欸」、「共X是什麼意思，共產黨的幹部啦」、「吃共產黨的奶水長大的」。

陳指出，詹還在節目中分別作出舔、含的姿勢，邊說「這樣舔共、還是用含的」、「紅錢好不好舔？阿共好不好舔？」另詹8月21日上中天新聞台新聞龍捲風，稱他「去大陸賺錢的時候，就什麼舔著賺、跪著賺」、「你還當紅色幹部」。

陳柏惟認為詹江村言論貶損其社會評價，也沒提出任何證據，對詹提告刑事部分，已由法院依2個誹謗罪判詹拘役80日，得易科罰金，陳再提刑事附帶民事訴訟，要求詹移除Youtube影片、在3大報登報道歉，並對詹求償300萬元。

對此，詹江村抗辯稱，他講「陳柏惟賺紅錢」言論是依自己證據資料確信為真實，得阻卻違法，稱「陳是共X」刑事部分認為不構成犯罪，至於嘲諷陳在中國從事電影工作如同性愛過程口交舔、含行為，是他查證陳任職中資公司的主觀意見表達，認為沒有侵權。

民事庭認為，本件爭點在於詹江村發表言論前「有無違反其合理查證義務」，且陳當時是台灣基進黨之立法委員參選人，詹的言論是關陳有無和大陸共產黨有關聯，應審查該言論有無違反「善良管理人注意義務」而情節重大。

法院比對詹和爆料網友對話，認為詹謹憑網友片面陳述，就對外發表「賺紅錢、賺共錢」、「賺大陸錢」言論，未盡善良管理人責任，也未盡查證有構成侵權；另詹稱「共產黨幹部」、「是紅色幹部」，審酌政治立場將影響選民判斷，詹的質疑有公益性，且詹高度懷疑，該部分不構成侵權。