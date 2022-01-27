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詹江村造謠陳柏惟賺紅錢 5網友跟風罵垃圾判賠10萬元

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

國民黨桃園市議員詹江村在臉書罵台灣基進黨前立委陳柏惟是「共幹」、「賺紅錢」，詹的貼文引來王姓、孫姓等5名支持者力挺，跟風留言罵陳是「垃圾」、「敗類」、「綠畜」，後來這5名網友被高雄地院依公然侮辱罪，各處5千至6千元罰金；民事部分陳柏惟再下一城，雄院判5名留言網友還要各賠償2萬元，合計10萬元給陳柏惟。

被韓粉稱作「村長」的詹江村，2019年8月18日在個人直播節目中直指陳柏惟賺大陸「紅錢」是「共幹」，因此被陳蒐證後提告，詹後來敗訴被法院判拘役80天。

同年8月19日，詹江村在個人粉絲專頁「詹江村專頁」發文，稱陳柏惟「賺大陸紅錢」，因為攬權被原公司開除，現在自己賺不到，開始比誰都反共，是標準的雙面刀鬼」。陳柏惟嗆要告詹江村後，詹又截圖發文，反諷陳柏惟「要告村長怎麼辦？獨孤求告！」

詹江村的發文引來多名粉絲聲援，王男、倪男、孫男、沈男、吳男等，分別在詹江村貼文下方留言，跟風罵陳柏惟是「綠垃圾」、「村長釘死那些倭寇敗類」、「又是一個垃圾？」「綠畜」、「垃圾」。

當時還未當選的陳柏惟，看到留言後逐一截圖提告誹謗、公然侮辱，5人雖然強調沒有指名道姓，但高雄地院法官認為詹的留言是在針對陳柏惟，5人跟風留言，其實就是再指陳柏惟，依公然侮辱罪判5千至6千元不等罰金。

後來陳柏惟另提刑事附帶民事賠償，向5名網友各求償6萬元，高雄地院簡易庭審理時，5人喊窮稱還有家人要照顧，認為6萬賠償金太高。

法官最後認為，陳柏惟當時雖尚未當選立委，但已參與議員選舉，非默默無名的一般民眾，王男等人使用網路表達意見應該謹慎，避免使用惡意、謾罵語句，不是坐在電腦、手機螢幕後方就能暢所欲言，考量王男等人和陳柏惟所得差異等，判每人各賠償2萬較為適當。

桃園市議員詹江村。本報資料照片
桃園市議員詹江村。本報資料照片

陳柏惟 詹江村 公然侮辱

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