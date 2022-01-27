麒點科技兩離職工程師在系統「埋錯」害虧損140萬美元

知名虛擬貨幣交易「麒點科技公司」前工程師陳育聖、許書軒，被控聯手在交易及分析程式裡「埋錯」，讓公司在錯誤時間下單，甚至當成優質交易模式存檔，讓公司2個月損失140萬美元。台北地檢署調查後，今依刑法背信罪及妨害電腦使用罪起訴兩人。

根據公司簡介，Kronos Research（麒點科技 ) 是一個專注於高頻交易的量化團隊，透過進階的量化交易研究與分析，提供優質的交易投資服務。

結合深度學習、人工智慧、機器學習推出的高頻交易策略，讓麒點科技在資深華爾街人士 Mark Pimentel 與 Jack Tan 帶領之下，躍升成為全球頂尖的加密貨幣交易團隊，創下每日平均50億美金，單日最高200億美金的交易成績。

檢方調查，2020年5月12日，陳育聖、許書軒因故離職，離職前，兩人竟然在同年月1日及9日，分別在公司人工智慧程式中「埋錯」，讓系統在分析過去交易趨勢時做出錯誤判斷，藉此讓公司在針對不同虛擬貨幣交易決策出現錯誤。

兩人的「埋錯」讓程式對於停損管控也失靈，造成公司程式交易大亂，在錯誤時間下不對的單。此外，兩人也讓這套自動驗算機制儲存錯誤經驗，造成公司鉅額虧損。檢方勘驗兩人簡訊對話查出，陳男還指示許男在「埋錯」後把路徑抹掉。

事後，公司發現一直虧損，又發覺陳男利用其他同事身分進入程式裡查看，才發現可能是陳男在搞鬼，因此提告。而當公司在同年7月提告時，已虧損140萬美元。