快訊

「油人楷模」涉收賄 中油高層辦公室搜出2700萬現金

蔣經國紙條賜名蔣萬安 一個孝字揭蔣孝嚴身世之謎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麒點科技兩離職工程師在系統「埋錯」害虧損140萬美元

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

知名虛擬貨幣交易「麒點科技公司」前工程師陳育聖、許書軒，被控聯手在交易及分析程式裡「埋錯」，讓公司在錯誤時間下單，甚至當成優質交易模式存檔，讓公司2個月損失140萬美元。台北地檢署調查後，今依刑法背信罪及妨害電腦使用罪起訴兩人。

根據公司簡介，Kronos Research（麒點科技 ) 是一個專注於高頻交易的量化團隊，透過進階的量化交易研究與分析，提供優質的交易投資服務。

結合深度學習、人工智慧、機器學習推出的高頻交易策略，讓麒點科技在資深華爾街人士 Mark Pimentel 與 Jack Tan 帶領之下，躍升成為全球頂尖的加密貨幣交易團隊，創下每日平均50億美金，單日最高200億美金的交易成績。

檢方調查，2020年5月12日，陳育聖、許書軒因故離職，離職前，兩人竟然在同年月1日及9日，分別在公司人工智慧程式中「埋錯」，讓系統在分析過去交易趨勢時做出錯誤判斷，藉此讓公司在針對不同虛擬貨幣交易決策出現錯誤。

兩人的「埋錯」讓程式對於停損管控也失靈，造成公司程式交易大亂，在錯誤時間下不對的單。此外，兩人也讓這套自動驗算機制儲存錯誤經驗，造成公司鉅額虧損。檢方勘驗兩人簡訊對話查出，陳男還指示許男在「埋錯」後把路徑抹掉。

事後，公司發現一直虧損，又發覺陳男利用其他同事身分進入程式裡查看，才發現可能是陳男在搞鬼，因此提告。而當公司在同年7月提告時，已虧損140萬美元。

據了解，兩人坦承有在程式裡「埋錯」，因為不滿公司，但認為虧損金額應該不會這麼高額才是。承辦檢察官林易萱調查後，認為兩人涉犯刑法背信罪及妨害電腦使用罪，今依法起訴。

知名虛擬貨幣交易「麒點科技公司」前工程師陳育聖、許書軒，被控聯手在交易及分析程式裡「埋錯」，讓公司在錯誤時間下單，甚至當成優質交易模式存檔，讓公司2個月損失140萬美元。台北地檢署調查後，今依刑法背信罪及妨害電腦使用罪起訴兩人。圖／本報資料照
知名虛擬貨幣交易「麒點科技公司」前工程師陳育聖、許書軒，被控聯手在交易及分析程式裡「埋錯」，讓公司在錯誤時間下單，甚至當成優質交易模式存檔，讓公司2個月損失140萬美元。台北地檢署調查後，今依刑法背信罪及妨害電腦使用罪起訴兩人。圖／本報資料照

虛擬貨幣 離職

延伸閱讀

傻眼快逃！上班族親揭職場暗黑內幕

「工作有愈換愈好嗎？」網友熱議分享經驗

日經：紫光集團撤銷重慶、成都存儲廠計劃 阪本幸雄已離職

預告辭職報告多寫「請批示」 他離職後竟遭前公司求償12萬元

相關新聞

中油「油人楷模」徐漢涉收賄 檢搜出2700萬現金聲押

中油煉製事業部執行長徐漢2020年間涉嫌辦理某採購案時，向業者收取賄款，橋頭地檢署接獲情資，昨搜索徐漢辦公室等地點，並通...

太陽花國賠北市警局要賠近141萬元 二審判決理由出爐

2014年太陽花學運行政院驅離濺血事件，台聯前立委周倪安等29人認為警方執法過當，提告向台北市政府、台北市政府警察局請求...

桃園市議員蔡永芳涉詐助理費 遭檢調搜索30萬交保

民進黨桃園市議員蔡永芳涉嫌從2015年起以親友、人頭等方式詐領助理費，桃園地檢署接獲檢舉、蒐證選在過年前執行，昨指揮桃園...

狠心虐死1歲4月大男童 外公同居人毫無悔意判關10年

蔡姓婦人受不了同居人1歲4個月大的外孫哭鬧，以手用力搖晃、拍打男童頭部，導致男童抽搐，送醫因嚴重腦疝而死亡，一、二審依成...

太陽花學運國賠二審 周倪安盼警未來值勤收斂

太陽花學運群眾行政院前靜坐認為遭暴力驅離請求國賠，二審今判北巿警局賠近新台幣141萬元。獲賠20萬元的前立委周倪安說「聊...

技職典範徐漢涉收賄 中油內部十分意外

中油煉製事業部執行長徐漢辦公室昨遭橋頭地檢署搜出2700萬元現金，因無法交代來源，橋檢今天凌晨向法院聲請羈押禁見徐和劉姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。