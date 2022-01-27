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狠心虐死1歲4月大男童 外公同居人毫無悔意判關10年

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

蔡姓婦人受不了同居人1歲4個月大的外孫哭鬧，以手用力搖晃、拍打男童頭部，導致男童抽搐，送醫因嚴重腦疝而死亡，一、二審依成年人對兒童傷害致死罪判刑10年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

男童在台南出生，2016年10月因媽媽生第二胎坐月子，他被送到基隆由陳姓外公照顧，而陳因擔任油漆工，常需要外出工作，陳便要求同居的蔡婦幫忙照顧，蔡婦原以身體以身體不適為由拒絕照顧男童，但因陳強力要求才勉強答應。

蔡婦照顧男童2個月內，每當男童哭鬧都不耐煩，會以手掌反覆拍打、搖晃男童頭部，導致男童視網膜下出血、腦部逐漸發生腦中腫；同年12月11日傍晚，蔡婦煮飯時見男童不斷哭鬧，再度用力拍打、搖晃男童頭部，企圖制止男童哭泣，男童四肢抽搐，她還餵男童吃微量肌肉鬆弛劑，但未見效，她替男童CPR後，送醫急救2天仍因嚴重腦疝死亡。

一審審理時，法醫研究所鑑定認為男童屬自然病死，台大醫院則認為男童生前頭部遭受2次以上不當外力，致使硬腦膜下出血及兩側明顯視網膜下出血，才造成嚴重腦疝，符合兒童虐待性創傷，一審依法醫、醫師證言及X光、電腦斷層掃描影像，最後採信台大鑑定意見，判蔡婦10年徒刑。

二審也採信也採信台大醫院的鑑定報告，認為蔡婦嚴重欠缺尊重他人生命、身體，造成無法彌補的傷害，惡性非淺，且多次飾詞卸責，未見悔悟之心，至今沒有和死者父母和解，仍判10年徒刑；最高法院認為二審認事用法沒有違誤，駁回上訴定讞。

蔡姓婦人「搖死」同居人1歲大的外孫，最高法院判關10年定讞。圖／聯合報系資料照片
蔡姓婦人「搖死」同居人1歲大的外孫，最高法院判關10年定讞。圖／聯合報系資料照片

台大醫院 坐月子

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