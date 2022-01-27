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南檢嚴審酒駕易科罰金案 今年32名累犯統統發監執行

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

酒醉駕車危害民眾用路安全，為國人深惡痛絕，立法院於本周一三讀通過刑法第185條之3修正案，提高酒駕刑責，台南地檢署審查酒駕易科罰金案也以嚴格而聞名，據統計，今年元旦迄今，累計駁回易科罰金聲請，發監執行的酒駕判刑確定案件共32件，南檢指出，這32案被告均有酒醉駕車前例，全數發監執行。

立法院本周一三讀通過刑法第185條之3修正案，將酒（毒）駕刑責提高至有期徒刑3年， 得併科至新台幣30萬元罰金。立法院修法，提高酒毒駕刑責，以回應民意，期達遏止酒毒駕案件一再發生。

南檢指出，歷年來針對酒毒駕案件，除該類案件偵查終結前皆會審視其前科紀錄，對於多次再犯者，均向法院提起公訴，請求從重量刑，酒駕經法院判刑確定屬得易科罰金的案件，若經審酌有刑法第41條第1項但書「難收矯正之效或難以維持法秩序」情形者，將駁回易科罰金聲請，盡速發監執行，杜絕違法者僥倖心態。

據統計，今年1月1日至26日 ，累計駁回易科罰金聲請，發監執行的酒駕判刑確定案件共32件。檢方指出，這32案被告均有酒醉駕車前例，足認若准予易科罰金顯「難收矯正之效」且「難以維持法秩序」，檢方為貫徹維護民眾公共安全 ，已全數發監執行矯正。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南地檢署統計，今年元旦迄今，累計駁回易科罰金聲請，發監執行的酒駕判刑確定案件共32件，這32案被告均有酒醉駕車前例，全數發監執行。圖／本報資料照
台南地檢署統計，今年元旦迄今，累計駁回易科罰金聲請，發監執行的酒駕判刑確定案件共32件，這32案被告均有酒醉駕車前例，全數發監執行。圖／本報資料照

酒駕 立法院 毒駕

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