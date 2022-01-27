申請謄本82次係自身行為 聲請損害賠償遭駁回
嘉義某兄弟間因買賣土地發生糾紛，至今仍在訴訟中，弟弟擔心哥哥補發土地所有權狀，每隔25日就申請1次土地登記簿謄本閱覽確認，前後達82次，耗時費心，因而向法院提起損害賠償訴訟，要求哥哥賠償謄本費及精神慰撫金等；嘉義地院認為申請謄本是當事人自身的行為，沒有涉及侵權行為，將其駁回。
據了解，哥哥是座落於嘉義市這筆土地所有權人，兄弟倆於1991年8月間訂立買賣契約，弟弟拿到土地所有權狀後，因雙方糾紛一直沒有辦理過戶，哥哥不但否認買賣契約並在2016年提起要求弟弟返還土地所有權狀訴訟，雖然敗訴，但哥哥於去年提起再審，目前案件持續審理中。
弟弟擔心哥哥謊稱遺失土地所有權狀為由向嘉義市地政事務所申請補發權狀，從2015年起每隔25日就向嘉義市地政申請登記簿謄本、查看公告前後82次，如此耗時費心，也影響他教授音樂課情緒，因此向法院提起損害賠償訴訟，要求哥哥賠償包括教學鐘點費、謄本費、照料母親醫療費、相關稅賦以及精神損失等共19萬5千餘元。但全遭嘉義地院駁回。
法院認為，雙方對所有權歸屬一直爭論不休，土地所有權人仍登記在哥哥名下，即使申請補發權狀，也難認為有何侵害權利行為。多次申請謄本更是自身行為與侵權行為無關。訴訟過程中，雙方主張的事實或抗辯，都不是憑空捏造或無端指控，都是行使合法的訴訟權，因此原告要求就出庭時數負損害賠償及精神撫慰金等都於法無據。
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