影／樹林男一年半酒駕3次 這回慘了！扣車吊照罰18萬

酒後別駕車！新北市樹林區34歲辛姓男子，周二傍晚酒駕遭逮，警方一查赫見辛男這一年半來，已是第3次酒駕，當場扣車、吊照，警詢後依公共危險罪函送法辦，並開單罰處18萬罰鍰。

據查證，新北市樹林區34歲辛姓男子，周二傍晚5時許，酒後沒戴口罩邊騎車邊抽菸，還一路搖晃騎經東豐街87巷口。因國內防疫仍維持二級警戒，依照「防疫指引」民眾外出仍須配戴口罩。辛男卻沒戴口罩騎車抽菸，巡邏警看到立即趨前攔下。

未料，盤查過程，警從辛男身上聞到濃濃酒味，經對其酒測值達0.16毫克，經比對辛男身分線上查核，意外再發現辛男分別於2020年6、8兩月間，酒駕遭警查辦兩次。想不到才隔一年半，又第3度酒駕遭警逮捕帶回偵辦。

偵詢時，辛男坦承酒後駕車，承辦警直搖頭怒斥「真的是罰不怕！」警詢後依公共危險罪嫌將辛男函送法辦，並依法扣車、吊銷駕照，開單裁罰18萬元罰鍰。

警方呼籲，這個月24日，立法院三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分修正條文，針對酒駕累犯、肇事，包括「酒駕肇事」增訂得併科100萬至300萬元罰鍰；《刑法》修正部分，酒駕未肇事最重判2年增加為3年，併科罰金從最高20萬元提高到30萬元。另「10年內兩度酒駕累犯」可公布姓名、照片和違法事實。

提醒民眾，飲酒後應找「指定代理駕駛」或搭乘「大眾交通運輸工具」，亦應注意翌日宿醉情形，切勿心存僥倖而酒駕肇禍，另外《道路交通管理處罰條例》修正條文，針對汽、機車酒駕採分流、累犯、拒測、慢車酒駕、拒測等皆有加重罰則，並增訂處罰同車乘客及對酒駕肇事致人重傷或死亡得沒入車輛等規定，機車酒駕罰1萬5千至9萬元罰鍰、汽車酒駕罰3萬至12萬元、拒測罰18萬，民眾別跟自己荷包過不去。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康