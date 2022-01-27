動保員救「金剛鸚鵡」私養涉貪 罰5萬、服勞務180小時

新北市動物保護處梁姓動保員救援紅肩金剛鸚鵡覺得可愛，想送給母親養，在救援紀錄單上記載鸚鵡「驚嚇死亡」；台北地方法院審理，梁坦承罪行，法官依「侵占職務上持有之非公用私有財物罪」判梁有期徒刑1年6月，緩刑5年。

判決還說，梁另應向指定機關及符合公益目的的團體提供180小時的義務勞務，並向公庫支付5萬元，褫奪公權1年。本案可上訴。

依台北地檢署官起訴相關資料，新北市新店區福民里2020年3月25日接獲通報，指有民眾撿到1隻鸚鵡需要救援，梁與同事出動前往救援，一看到鸚鵡即透露想要帶回家養的念頭。

梁的想法，立刻被同行的同事勸阻，不過，梁還是私自在救援三聯單上偽造事實，寫下鸚鵡「驚嚇死亡」等紀錄，再偽簽魏姓同事的署名落款。