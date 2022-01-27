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賠更多！太陽花國賠案 二審判北市警局要賠近141萬

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賠更多！太陽花國賠案 二審判台北市警局要賠近141萬元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

2014年太陽花學運行政院驅離濺血事件，台聯前立委周倪安等29人認為警方執法過當，提告向台北市政府、台北市政府警察局請求國家賠償，一審認定部分員警執法逾越比例原則，造成人民受傷，判市警局應賠償周等14人共111萬1570元；案件上訴，台灣高等法院今判台北市警局需賠140萬8169元，等於多賠7人約30萬元。

2014年3月23日，太陽花學運期間，民眾進入行政院並舉海報要求退回服貿，警方執行驅離任務時爆發流血衝突，之後民告官訴訟不斷。周倪安等29人提告，分別求償醫療費、精神慰撫金，總金額838萬餘元。

台北地方法院一審認為，民眾在禁制區內抗議，屬非法集會，警方驅離非法「和平」集會，應避免使用強制力，依法可命令解散、強制驅離，也可攜帶警械到場執行職務，若以柔性勸說命令解散無法達成效果，施用強制力是不得已的決定，包括分開手勾手的民眾、拉離或抬離坐、躺的民眾，「但不應該把民眾當成敵人，基於教訓、洩憤和報復而攻擊民眾身體」。

一審指出，對於是否有警察執法過當造成民眾受傷，縱使沒有拍到被警察攻擊而受傷的錄影畫面，仍可由證人說法、診斷證明書等證據，顯示有過重傷勢、傷及人體要害等情事，台北市警局應負國家賠償責任；這是國內法院首度針對警方處理陳抗案件，沒有拍到警察攻擊民眾影像卻仍判決要負國家賠償責任的案件。

一審判市警局應賠償李孟融10萬1005元、鄭運陽10萬905元、陶漢10萬元、周倪安20萬元、林志傑10萬元、江政韓10萬680元、蘇俊雄10萬元、黃昰森10萬元、黃貴蘭10萬元、周榮宗（已死亡）的5名家屬10萬8980元。

市警局不服提上訴，認為警察局一向以最大容忍態度包容理性抗爭，但陳抗人士在行政院違法集會，影響社會秩序甚鉅，警方採取先勸離、再抬離的「漸進式」驅離，有正當性，一審沒有尊重、考量警察的「即時裁量權限」，且本案沒有直接證據認定員警逾越比例原則。

除台北市警局上訴外，一審未獲賠的共有15人，其中邱育南、李宗霖、李昇璋、潘寬、汪家慶、黃泰綸、張秉生、林瑞姿、蕭永裕、周妙珍、尹新堯等11人提上訴，4人未上訴而確定。

太陽花學運成員2014年3月23日攻占行政院。圖／聯合報系資料照
太陽花學運成員2014年3月23日攻占行政院。圖／聯合報系資料照

警察 太陽花學運 北市

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