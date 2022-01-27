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誣告前立委羅淑蕾侵占款項 女會計師遭起訴
邱姓女會計師告發前立委羅淑蕾，涉嫌侵占會計師公會核撥、募款的莫拉克風災賑災費用500多萬元，還找人提供不明單據核銷。羅淑蕾獲不起訴處分後，反控邱女涉誣告，台北地檢署日前依誣告罪起訴她。
檢方調查，邱女是台北某會計師事務所所長，也是台灣省會計師公會成員。邱女在2017年間，向北檢告發羅女涉嫌侵占會計師公會核撥的2009年莫拉克颱風500多萬元賑災費用，還把公會募款所得342萬6200元中的2萬2200元侵吞入己。
此外，邱女還指控，羅女把150萬元支票交給當時立委侯彩鳳賑災，事後要求侯彩鳳提供不明單據核銷，涉犯刑法業務侵占、背信、商業會計法等罪。
不過，檢察官當時調查，侯女並沒有經手相關款項或單據，根據相關證人以及帳冊等事證，2018年間依罪嫌不足給予羅淑蕾不起訴處分。事後，羅女反控告邱女涉嫌誣告，認為她明知自己沒有犯罪，卻要入人於罪。
不過，邱女仍堅持否認犯罪，辯稱公會的莫拉克賑災相關帳目的確不清，且有幾筆錢至今去向不明。檢察官再次傳喚侯彩鳳出庭作證釐清後，仍未發現羅淑蕾涉嫌不法，因此依誣告罪起訴邱女。
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