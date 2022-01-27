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不爽遭機車騎士比不明手勢 兩男攔車鋁棒毆人遭判拘

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

張姓男子去年8月開車載著張姓友人行經新竹市區一處快速道路匝道前，因不滿雙載的陳姓機車騎士行駛在車輛旁對張等人比出不明手勢，盛怒下將陳姓機車騎士攔下，張男先抓住陳姓騎士的衣領，隨後由張姓友人持鋁棒拍擊陳姓騎士頭上的安全帽，之後再將陳的機車鑰匙拔下丟到人行道上；新竹地院審理終結，張男與友人各被依恐嚇危害安全罪判拘役20日、緩刑2年。

法官認為，張男與友人未能以理性態度溝通解決紛爭，僅因細故即以威脅陳男等人，造成對方心生畏懼，考量張等人坦承犯行，犯後態度尚佳，且已和陳當庭達成和解，對方不追究張等人刑事責任，請求法官從輕量刑，審酌依恐嚇危害安全罪判張男拘役20日。

法官指出，而另名張姓友人無前科，因一時失慮犯罪，已經和陳男等人和解，對方也願意給予緩刑機會，相信這次偵查、審程序應該讓張姓友人知所警惕，因此依恐嚇危害安全罪判張男拘役20日，緩刑2年。

新竹地院審理終結，張男與友人各被依恐嚇危害安全罪判拘役20日、緩刑2年。圖／報系資料照
新竹地院審理終結，張男與友人各被依恐嚇危害安全罪判拘役20日、緩刑2年。圖／報系資料照

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