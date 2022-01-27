RCA一軍求償上訴第三審 律師團：呼籲最高法院自為判決

美國無線電公司（RCA）51年前來台設廠，卻讓員工喝受汙染的地下水，廠房空氣、工作中所接觸的溶劑有劇毒，上百名員工罹癌、死去，被害人求償27億。最高法院已判死亡與部分罹病的262人獲賠5億餘元確定；本案另246人部分廢棄發回更審，台灣高等法院更一審判24人再獲賠5470萬元，案件上訴，最高法院今行言詞辯論，工殤協會、RCA員工關懷協會及律師團建請最高法院自為判決，做出對勞工最有利的裁判。

律師林永頌指出，本案從2004年至今，一軍死亡及罹病的勞工、家屬有262人判賠確定，而他認為身體「無外顯疾病」的C組會員應該也要獲得賠償，因RCA公司超標濃度毒物影響，雖然勞工沒有明顯疾病，但DNA基因已經變異，有高風險會生病，勞工心中也十分恐懼。

他說，C組人數並非固定，有些勞工事後罹病，甚至死亡，且RCA等是不負責任的公司，不遵守勞工、環保的法令，汙染土地損害勞工，後來關廠、資遣勞工、移轉資金至海外，在一軍判決確定之後，對方仍藐視法庭，不履行賠償責任，直到發現奇異公司在台灣承攬工程款高達150億元的台電工程，依法強制執行，奇異公司才主動拿錢來履行判決。

林永頌說，呼籲最高法院對於C組會員應予以賠償，希望最高法院跟上時代，接納新的見解、新的想法，對勞工做最有利的判決，希望最高法院自為判決，讓拖延很久的案件有個好的結果。

工殤協會指出，企業主提供不良勞動環境，惡意隱匿毒害事實，使全體勞工健康風險都提高，甚至因眼見同事紛紛發病過世，或擔憂孩子的健康會被影響，而長期恐慌、憂慮，因此C組會員也應獲判精神損害賠償。

協會指出，無外顯疾病的C組會員中，近期有人發現罹癌，也有人是明確罹患卵巢癌多年，卻被更一審判決認定與RCA汙染不具因果關係，使會員含冤。