台南未婚警官傳與人妻不軌 交大記過二次調整單位
台南市警察局交通警察大隊連姓未婚警官，去年7月底傳出與人妻到台南某醫院探病時，與人妻發生關係，東窗事發後他請律師出面，與人夫談賠償簽字和解，但這段婚姻最後仍以離婚收場。據指出，連在長官訪談時表示十分懊悔。交大指出，依規定對連記過二次處分，調整服務單位，並列教育輔導對象。
交大指出，有關本大隊員警發生不正常男女關係，事後該員十分懊悔，已與當事人和解。交大表示，連員行為失當部分，雖屬個人行為，但已嚴重影響警察風紀，大隊向採從嚴、從迅懲處。
交大指出，本案依「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」記過二次處分，因該員非主管職務，也調整服務單位，並列教育輔導對象，另追究相關人員考監不周責任。而大隊持續清查該員有無涉及其他類似違紀案件，俾以端正警察風紀。
據指出，連姓警官未婚，年30歲，警大研究所畢業，目前攻讀博士班，在交通大隊擔任分隊長，服務8年來，擔任多次宣導大使，口條佳、台風穩，被視為警界明日之星。未料，這次傳出與人事不軌消息，也令同仁也感到震驚。
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