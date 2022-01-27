夫以分居14年請求離婚 妻辯雖分居但仍有性生活

台中市民阿明（化名）以妻子小芬（化名）性情孤僻，猜疑不易相處，且不願與他返回老家探視父母，2人已分居14年，早已無夫妻之實，向法院請求離婚，小芬辯稱2人雖分房睡，但仍有性生活，且阿明與女子小秋（化名）進出旅館，逾越男女社交分際，一、二審認無難以維持婚姻重大事由，認定阿明請求離婚，為無理由，予以駁回 。可上訴。

阿明主張，他與小芬結婚16年，育有1子，自兒子出生後，小芬性情漸為孤僻、猜疑且不易相處，致2人間開始產生諸多家庭、金錢、醫療觀念、價值觀的矛盾及衝突。且她拒絕與他溝通互動，也不願與他的家庭互動，不願與他一同回老家探視他父母。2人雖同住，但自2007年起，已分房多年，早已無夫妻之實。

阿明又說，2人一同參加員工旅遊過程中，小芬均不願與他互動，視他為陌生人。實難期婚姻關係長久穩定與健全。因2人長期互動冷漠、互不聞問彼此生活，毫無夫妻共營婚姻生活之實，迄今已達14餘年，因此請求離婚。

小芬否認阿明所指：辯稱2人雖分房睡，但仍有性生活。阿明所稱她不願與他溝通，甚或對於親密關係、家庭生活開銷用度、兒子的教育及扶養等等有所衝突，均是夫妻間因來自不同成長環境，而有不同之觀念所導致。這些生活瑣事均為2人得溝通協調，屬夫妻日常生活中常見的輕微異見，難認婚姻關係已發生重大破綻。

何況阿明於2016年間，與女子小秋一同進出旅館，逾越男女社交分際。又於2020年間攜兒子，與女子小春同遊，過程中他與小春牽手，並與兒子3人同宿1房。阿日更與小春同睡一床，顯已逾正常異性交往分際。綜上，2人婚姻關係並無難以維持婚姻的重大事由存在。如法官認2人婚姻關已達難以繼續維持的重大程度，阿明屬可歸責一方，不得訴請判決離婚。