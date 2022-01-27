聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／勞退基金內線買KY股 統一經理人約速食店收賄千萬
曾涉勞退基金炒股案的統一投信前基金經理人孫民承，藉由代操勞退基金機會，透過股市作手謝登鴻操縱文創股VHQ–KY股價，調查局台北市調查處查出，孫通報內線消息給謝炒股獲利後，雙方會約在捷運南京三民站的「漢堡王」速食店交付賄款，謝每次都以10至300萬元不等現金交付給孫，估計孫不法收賄近千萬元。
孫民承是基金界知名操盤手，去年因利用勞退基金炒作遠百股票遭起訴。辦案人員查出，孫早在8年前就與謝登鴻合作炒股，雙方從2014年至2020年間，大多以「漢堡王」速食店為據點，朋分炒股獲利款項，金額有時候是10萬、20萬元，有時候是200萬元、300萬元。
據了解，捷運南京三民出口共有三家速食店，分別是「麥當勞」、「肯德基」與「漢堡王」，孫民承之所以會選擇在「漢堡王」收受賄款，主要原因有兩個，一是該處地點後方就是統一投信公司，孫民承都是利用上班空檔，走路前往該處與謝登鴻碰面。
另個原因是「漢堡王」比起其他兩家速食店客源較少，無論是消息傳遞或交付款項，原則上風險都會比較低。孫民承與謝登鴻去年10月遭羈押後，專案小組抽絲剝繭，透過鑑識手機通訊軟體等科學辦案技巧，查出兩人合謀炒股收賄事證。
孫民承是台大資工研究所畢業，他被控2017至2021年間，利用代操勞退基金、公務員退休撫卹基金機會，涉與謝登鴻勾結，以自己利益作為優先考量，藉由人頭帳戶透過許姓、陳姓營業員下單買股，以類似內線交易手法牟取不法利益，不法所得估計8千萬元。
而號稱「基金界李大仁」的張繼聖，藉由操盤國內最大台股基金「統一大滿貫」及「統一強漢」機會，先用人頭帳戶低價買進上櫃公司股票，等基金上漲再出脫持股，不法所得3千萬元，去年同樣遭羈押禁見，3人羈押期限即將屆滿，近日偵結。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言