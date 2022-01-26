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航警X機採購弊案3警官遭訴 竟放水圖利廠商7462萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

航空警察局爆發桃園機場X光機採購弊案，警務正陳力魁、安檢隊長林科安涉嫌和廠商蔡文斌勾結，在採購的電腦斷層掃描儀放水過關，洩漏標案秘密等，讓蔡得利7462萬元，蔡也幫林支付10萬元新屋裝潢費作回報，桃檢24日已偵結，依貪汙等罪嫌起訴陳、林及蔡等人。

檢方說，去年獲報航警局2019年承辦「109年度電腦斷層掃描儀6部採購案」、「109年度固定式空運貨櫃檢查儀1套 系統定期保養維修勞務採購案」、「109年度桌上型爆裂物偵檢 儀6部增購案」， 及「110年度桃園機場第二航廈電腦斷層掃描儀輔助人力勞務外包採購案」有弊端後。

檢方查出，陳力魁承辦採購案期間，明知蔡文斌提供的儀器功能不符合契約所訂「爆裂物偵檢標準」，卻由蔡拿4塊壓克力仿製的爆裂物、偽造原廠證明書，共同矇騙其他驗收官，放水讓5部不合標準儀器通過驗收，讓蔡獲利高達7462萬5044元。

蔡於2019年底得標航警局「109年度固定式空運貨櫃檢查儀1套系統定期保養維修勞務採購案」，為讓該標案順利通過驗收，蔡因得知林科安剛買房子，因打算花40萬元裝潢和設計師報價50萬元兼有10萬元落差，2020年1月22日交付10萬元給林行賄，林也洩漏相關標案資訊給蔡當回報。

另名鄭姓警官則在「109年度桌上型爆裂物偵檢儀6部增購案」中，將前來投標家數的資訊洩露給蔡；檢方偵結依貪汙治罪公務員對主管監督事務圖利、偽造文書等罪嫌起訴陳力魁、蔡文斌，另依貪汙治罪收賄、對公務員不違背職務行為行賄罪嫌起訴林科安、蔡文斌，鄭部分緩起訴。

航警X光機示意圖。圖／報系資料照
航警X光機示意圖。圖／報系資料照

桃園機場 貪汙 公務員

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