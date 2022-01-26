假藉碳權交易吸金百人遭詐 兩名主嫌遭竹檢起訴

有民眾投資「碳權」血本無歸，去年8月向新竹地檢署檢舉，檢方組成專案小組，追查發現徐姓主嫌與妻子楊女在新竹開設的兩家公司涉嫌假藉投資名義詐財，謊稱投資碳權可獲高額利潤，藉此吸金，受害者達百人，遭詐金額超過1億元；檢方全案偵查終結，認為徐、楊已具體妨害國內金融秩序及經濟安定， 並助長投機風氣，使投資人蒙受重大損失，依詐欺取財、銀行法等罪嫌起訴，並建請院方從重量刑。

檢方指出，67歲徐男與楊女察覺國際間追求碳中和、投資綠能趨勢，認為有利可圖，2019年起利用參與同濟會活動對外訛稱徐曾在德國經濟研究院念書，並於新加坡的銀行擔任外匯操盤室主席，有管道可在英國倫敦碳權交易所投資碳權，將以投資碳權方式獲取巨額利潤、投資碳權可每月獲取高額紅利。

檢方發現，徐男與楊女以兩家公司的名義假藉投資「碳權短期定量投資」等金融商品，對外招攬不特定投資人，並許以固定每月1.5％至4％的紅利收益。

不過，去年7月下旬徐男與楊女就無法給付約定紅利，還佯稱英國倫敦碳權交易所負責人貝克因感染新冠肺炎過世，無法處理碳權投資等為藉口，拖延應給付利潤，甚至避不見面，投資客這時才知受騙。此外，有部分投資客因成為經銷商，協助販售上述金融商品，還成為共犯集團的一員。

去年8月5日，檢方專案小組至徐男與楊女位於竹市的居所與公司營運地點5處搜索，扣得碳權投資招攬資料、合約、碳權憑證、碳權協會會員證書、投資人名單、66萬9600元、泰幣6萬450元、美金2萬789元現金。訊問後依銀行法、詐欺罪嫌移送，並以楊犯嫌重大且有串證滅證之虞向法院聲押獲准，徐因病予以交保5萬元。另外，檢方也向法院聲請扣押楊女位於新竹縣市的土地及建物，總計達4037萬2000元。

檢方認為，徐男、楊女利用近年國際間追求碳中和潮流，以及假借參與同濟會從事公益活動機會塑造正面形象，訛稱投資碳權可獲高額利潤，對不特定社會大眾吸金，達詐取財物目的，促使投資者投入巨額金錢，且兩人犯後對案情避重就輕，至今未能償還被害人受騙款項，建議法院從重量刑。