聽新聞
test
0:00 / 0:00
借270萬不還冷血刺死高中同窗 家人出面賠償獲和解
台南市黃姓男子因沈迷電子遊戲機，積欠李姓高中同學270萬元，遲遲不願還債，還謊稱約好阿姨代為還債，去年3月間相約在自家見面，黃卻趁李男把玩手機之際，持鐵槌敲擊其後腦後，再隨手持刀猛刺左後背部等，致李傷重不治。經黃男家人賠償死者家人及代為清償債務，雙方達成和解，台南高分院今天撤銷原審17年判決，改判15年徒刑。
台南高分院合議庭指出，黃男雖曾自白持鐵鎚敲擊李男前後頭頂共2、3下，然而，依法醫研究所檢驗李男遺體，僅發現李男前後頂部各有1處傷勢。原判決認黃男持鐵鎚先毆打李男後頂部1下後，再持鐵鎚毆打李男前頂部至少2下，認定事實與卷內證據不符。
合議庭也表示，黃男與死者家人已達成和解，並由黃男家人賠償死者家人損失及代為清償債務完畢，堪認黃男及其家人確有依承諾勉力彌補死者家人所受損害的誠意，原判決於量刑時未及審酌該項有利於黃男的事實。因此，二審撤銷原審17年判決，改判15年徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言