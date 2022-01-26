借270萬不還冷血刺死高中同窗 家人出面賠償獲和解

台南市黃姓男子因沈迷電子遊戲機，積欠李姓高中同學270萬元，遲遲不願還債，還謊稱約好阿姨代為還債，去年3月間相約在自家見面，黃卻趁李男把玩手機之際，持鐵槌敲擊其後腦後，再隨手持刀猛刺左後背部等，致李傷重不治。經黃男家人賠償死者家人及代為清償債務，雙方達成和解，台南高分院今天撤銷原審17年判決，改判15年徒刑。

台南高分院合議庭指出，黃男雖曾自白持鐵鎚敲擊李男前後頭頂共2、3下，然而，依法醫研究所檢驗李男遺體，僅發現李男前後頂部各有1處傷勢。原判決認黃男持鐵鎚先毆打李男後頂部1下後，再持鐵鎚毆打李男前頂部至少2下，認定事實與卷內證據不符。