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航警局爆X光機採購弊案 兩線三星警務正貪汙罪遭起訴

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

航空警察局爆發桃園機場X光機採購弊案，警務正陳力魁、安檢隊長林科安涉嫌和廠商蔡文斌勾結，在採購的電腦斷層掃描儀放水過關，事前還將採購規範書寄給多家廠商洩密，並收受對方贈與現金、鍾馗畫像；桃園地檢署24日已偵結，依貪汙等罪嫌起訴陳、林及蔡等人。

桃園地檢署去年9月指揮調查局中部機動站，搜索帶回航警局警務正陳力魁、安檢隊長林科安及廠商蔡文斌等15人，扣得手機對話等關鍵證物，初步懷疑2名警官在X光機標案不實驗收，檢方訊後依貪汙等罪嫌將陳、蔡姓廠商聲押，林科安10萬元交保，其餘12人請回。 

桃園地院在聲押庭認為，依檢方證據雖可認陳力魁在驗收前，因蔡姓廠商告知，知悉採購的電腦斷層掃描儀在掃描300公克仿製爆裂物可能難以通過驗收，陳並代為詢問是否可更改驗收標準（將300公克改為300毫升），但實際上最終航警仍採300公克做驗收，標準沒因此改變。

另蔡文斌涉嫌製作不實原廠文件、自行訂製而標示不實的仿製爆裂物（非原廠提供合格的測試樣品）等手段通過驗收，但無法證明該部分陳與蔡有犯意聯絡、行為分擔，且2人間也無金流佐證陳有收受蔡給予的財物，認定陳、蔡涉及貪汙利用職務機會詐取財物罪嫌部分罪嫌不足。

但法院審酌，陳力魁坦承在爆裂物偵檢儀採購案招標公告前，就先將採購規範書寄給蔡等4家廠商，陳涉及洩密嫌疑重大，裁定陳10萬元交保、限制住居。

另外，蔡還有替林科安支付10萬元裝潢頭期款，且蔡去年2月涉及政府採購法後，林就在4月交付鍾馗畫像給蔡，且林並針對續蔡的公司針對逾期保養、免違約扣款部分放水，認定蔡涉嫌貪汙罪行求賄賂罪嫌、行使業務登載不實文書罪，嫌疑重大，有串供滅證之虞，裁定收押禁見。

航警X光機示意圖。圖／報系資料照
航警X光機示意圖。圖／報系資料照

貪汙 警察

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