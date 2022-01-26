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台東釋迦大豐收 矯正署上月採買4萬3000公斤　

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台東縣釋迦大豐收，果農擔心「量大價跌」，為解決水果可能的滯銷問題，法務部矯正署大量採購釋迦。署長黃俊棠今天說，矯正署配合農委會協助推廣建議，去年12月已採買超過4萬3000公斤的釋迦給受刑人、收容人食用。

矯正署今天舉行監所自營產品介紹記者會。法務部長蔡清祥說，年節期間，監所囚情穩定很重要，已擴大辦理遠距視訊接見；蔡說，新冠疫情爆發2年多，矯正署仍可維持「零確診」紀錄並不容易。

矯正署指出，為了讓收容人習得一技之長，矯正署安排收容人從事各式作業，製作相關產品販售，矯正機關近年推出的自營產品透過專業師資的教導，價格合理，且廣受好評，成功在食品市場打出好的口碑。

今年矯正機關主打的熱門伴手禮及團購商品，有「台北監獄藥燉排骨、豆干」、「桃園女子監獄南棗核桃軟糖」、「新竹監獄貢丸、和風丸」、「新竹看守所米粉、炊粉」、「台中監獄狀元糕」、「台中女子監獄Miss巧克力」、「彰化監獄苦茶油」。

另有「金門監獄手工麵線」、「嘉義監獄3Q餅」、「嘉義看守所保養品」、「明德外役監獄黃金放山土雞、滴雞精」、「台南監獄手工蛋捲」、「高雄第二監獄牛軋糖」、「屏東監獄醬油」。

以及「台東戒治所咖啡、黑羽土雞」、「自強外役監石雕」、「宜蘭監獄蔥油餅」等等，都是食品市場上一推出即供不應求的熱賣商品。

矯正署長黃俊棠。記者王聖藜／攝影
矯正署長黃俊棠。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥(中)介紹監所特色產品。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥(中)介紹監所特色產品。記者王聖藜／攝影

監獄 釋迦

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