快訊

高雄+12「大量確診足跡曝光」 曾去特力屋、義享天地、渡輪站

聽新聞
test
0:00 / 0:00

牙科密醫僅國中畢業 鐵皮屋開業一年半海撈857萬

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

柳姓男子私下開設牙醫診所，開業一年半海撈857萬元，後來他上訴二審，沒收犯罪所得酌減為285萬元。圖為牙醫診療設備示意圖。圖／pexels
柳姓男子私下開設牙醫診所，開業一年半海撈857萬元，後來他上訴二審，沒收犯罪所得酌減為285萬元。圖為牙醫診療設備示意圖。圖／pexels

屏東柳姓男子沒有牙醫師執照，卻在屏東里港鄉塔樓村的一間鐵皮屋內開牙醫診所，有患者求診後「食好鬥相報」，開業1年半患者高達上百人，海撈857萬元；屏東地院去年依非法執行醫療業務罪，判柳男1年6個月徒刑，緩刑4年，857萬元犯罪所得沒收，柳不服上訴，高雄高分院發現有許多患者接受診療，代表柳男治療深受患者信賴，考量他家庭狀況，沒收犯罪所得酌減為285萬元。

判決指出，55歲的柳男僅國中學歷，2018年12月，他添購牙醫診療台及其他專業器械後，在屏東里港鄉塔樓村的一間鐵皮平房，開設牙醫診所；後來鄉民陸續上門求診，疑因收費便宜，吸引不少患者慕名來給柳男治療。

前年5月，屏東縣衛生局接獲檢舉，會同警方到場搜索，此事才曝光。後來衛生局、警方根據在診所查扣的病患資料，發現柳從開業至前年被查獲為止，至少為百名以上患者治療，牙醫常見的蛀牙、修磨牙齒、矯正，再到假牙製作、安裝等，都由柳男一手包辦。

柳男周一至周五每天僅開業2小時，在1年半裡海撈約857萬元，屏東地方法院去年依非法執行醫療業務罪，盼柳男有期徒刑1年6個月，緩刑4年，並沒收扣案的工具及犯罪所得共856萬餘元。

柳男認為扣案所得過高，不服上訴二審，高雄高分院合議庭根據病患資料，認為柳男是完成療程後才收取費用，且已有許多患者接受他的診療，顯見他的醫術獲得眾多病患信賴，因此取得犯罪所得的過程，與竊盜、詐欺、恐嚇取財等不勞而獲的犯罪不同。

合議庭考量柳男還有84歲老母要養，妻子無業，每月支出5萬元以上，如果將犯罪所得全數沒收，有過苛之虞，因此撤銷一審對於犯罪所得的認定，調整至857萬元的三分之一，也就是僅需沒收285萬元。全案可上訴。

屏東縣 牙醫

延伸閱讀

屏東執行分署拍賣漁筏「溢價3倍拍出」 68萬元落槌

宋智雅陷假貨風波　牙醫爸遭爆是酒店社長...韓網友風向變了

影／不怕高雄疫情 42名賭客藏郊區墓園旁鐵皮屋賭博

大媽智齒太牢固！牙醫拿鉗狂搖1小時 網驚：想取消預約了

相關新聞

公墓內丟包女伴！ 男被控偷錢喊冤：心裡毛毛的就落跑了

李姓女子近日與陳姓男子一起到公墓靈骨樓祭拜已故愛寵，準備離開時意外發現隨身皮包內現金3000元不翼而飛，陳男也獨自駕車離...

拿達官顯貴合照行騙 會計師蔡國安吸金12億被羈押禁見

東大聯合會計師事務所等多公司負責人蔡國安，涉嫌對外誆稱受前副總統蕭萬長夫人朱俶賢、台塑石化等多人委託募資，初估不法吸金多...

狂！警所長面前拒檢逃逸 徒步警跑贏騎車酒駕男

59歲張姓男子近日深夜與友飲宴後酒駕電動車返家，途中未戴安全帽還邊講手機，遭執勤員警攔檢，竟拒檢加速逃逸，鑽進小巷躲避查...

牙科密醫僅國中畢業 鐵皮屋開業一年半海撈857萬

屏東柳姓男子沒有牙醫師執照，卻在屏東里港鄉塔樓村的一間鐵皮屋內開牙醫診所，有患者求診後「食好鬥相報」，開業1年半患者高達...

賣虛擬幣卻拿辣椒水噴買家 3嫌桃園高鐵站搶267萬現金

桃園丁姓男子企圖以賣虛擬幣為由搶大筆現金，找來陳姓、楊姓同夥約伍姓賣家在高鐵桃園站交易，伍當場拿出267萬3000元供清...

桃園警闖租客房違法搜索在先 起獲改造手槍法院判無罪

桃園楊梅分局接獲房東、沈姓房客租金糾紛，大動作派所長等5人到場，沒經沈同意就闖進他房間搜索扣得毒品吸食器、改造手槍，經檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。