牙科密醫僅國中畢業 鐵皮屋開業一年半海撈857萬

柳姓男子私下開設牙醫診所，開業一年半海撈857萬元，後來他上訴二審，沒收犯罪所得酌減為285萬元。圖為牙醫診療設備示意圖。圖／pexels

屏東柳姓男子沒有牙醫師執照，卻在屏東里港鄉塔樓村的一間鐵皮屋內開牙醫診所，有患者求診後「食好鬥相報」，開業1年半患者高達上百人，海撈857萬元；屏東地院去年依非法執行醫療業務罪，判柳男1年6個月徒刑，緩刑4年，857萬元犯罪所得沒收，柳不服上訴，高雄高分院發現有許多患者接受診療，代表柳男治療深受患者信賴，考量他家庭狀況，沒收犯罪所得酌減為285萬元。

判決指出，55歲的柳男僅國中學歷，2018年12月，他添購牙醫診療台及其他專業器械後，在屏東里港鄉塔樓村的一間鐵皮平房，開設牙醫診所；後來鄉民陸續上門求診，疑因收費便宜，吸引不少患者慕名來給柳男治療。

前年5月，屏東縣衛生局接獲檢舉，會同警方到場搜索，此事才曝光。後來衛生局、警方根據在診所查扣的病患資料，發現柳從開業至前年被查獲為止，至少為百名以上患者治療，牙醫常見的蛀牙、修磨牙齒、矯正，再到假牙製作、安裝等，都由柳男一手包辦。

柳男周一至周五每天僅開業2小時，在1年半裡海撈約857萬元，屏東地方法院去年依非法執行醫療業務罪，盼柳男有期徒刑1年6個月，緩刑4年，並沒收扣案的工具及犯罪所得共856萬餘元。

柳男認為扣案所得過高，不服上訴二審，高雄高分院合議庭根據病患資料，認為柳男是完成療程後才收取費用，且已有許多患者接受他的診療，顯見他的醫術獲得眾多病患信賴，因此取得犯罪所得的過程，與竊盜、詐欺、恐嚇取財等不勞而獲的犯罪不同。

合議庭考量柳男還有84歲老母要養，妻子無業，每月支出5萬元以上，如果將犯罪所得全數沒收，有過苛之虞，因此撤銷一審對於犯罪所得的認定，調整至857萬元的三分之一，也就是僅需沒收285萬元。全案可上訴。