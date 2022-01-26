賣虛擬幣卻拿辣椒水噴買家 3嫌桃園高鐵站搶267萬現金

桃園丁姓男子企圖以賣虛擬幣為由搶大筆現金，找來陳姓、楊姓同夥約伍姓賣家在高鐵桃園站交易，伍當場拿出267萬3000元供清點，未料丁等得手就拿辣椒水朝他狂噴，一度搶走現金要跑，所幸伍忍痛追趕奪回，法院依結夥三人以上攜帶兇器搶奪罪判3人各1年4月，可上訴。

檢警調查，丁、陳及楊缺錢花用，共謀以出售虛擬貨幣為由，打算乘買家帶錢來交易時，以辣椒水噴霧攻擊搶走現金，2020年1月20日晚上7點多，3人先約伍姓男子到高鐵桃園站的星巴克內，打算以267萬3000元價格賣虛擬貨幣給他。

當晚10點多，伍男才剛取出200多萬元現金給陳男清點，正等待虛擬幣移轉過程時，丁、楊就拿辣椒水衝上前朝他臉狂噴，陳男還迅速將裝有現金的背包取走衝出店外，伍則強忍劇痛在後追趕，並在店外奮力從陳手上奪回背包，其餘人則倉皇逃離現場。

審理時，丁、陳及楊坦承不諱，與伍男證詞相符，並有相關監視器、對話佐證；丁男的辯護人說，陳、楊搶走200多萬現金，僅在短暫期間內持有，隨即就遭伍男奪回，可見他們並未實際對該現金取得穩固支配關係。

法院認為，當時現金已由陳男裝入背包，並背在肩上跑出店外，可見陳男對該現金擁有事實上之管領力，犯罪已屬既遂，況且若非伍男追出，該現金一定無法被追回，不採信其辯詞。