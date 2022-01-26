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公墓內丟包女伴！ 男被控偷錢喊冤：心裡毛毛的就落跑了

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

李姓女子近日與陳姓男子一起到公墓靈骨樓祭拜已故愛寵，準備離開時意外發現隨身皮包內現金3000元不翼而飛，陳男也獨自駕車離去，李女被丟包在公墓內，她報警求助後，警方通知陳男到案，陳雖稱否認偷錢、丟包，只是「突然感覺毛毛的所以獨自離開」，警詢後仍依竊盜罪嫌將陳男函送法辦。

警方調查，48歲李女先前透過網路交友軟體結識42歲陳男，並對陳男萌生好感，1月24日兩人相約到台北市文山區富德公墓的靈骨樓，祭拜李女已故愛寵，陳男駕車載送李女到公墓後，藉故讓李女獨自下車祭拜，等到李女準備離開，卻發現陳男早已駕車離去，翻找皮包時又意外發現3000元現金不翼而飛。

因前往公墓途中，陳男曾提議李女去超商買飲料，強調「包包可以放車上，我會幫你顧好」，是李女一整天下來唯一一次皮包離身之時，李女懷疑陳男是趁隙偷走現金，到公墓後又把李女丟包，遂報警處理，向警方指控陳男涉嫌竊盜。

轄區文山一分局警方獲報後循線通知陳男到案，陳男說，他對李女錢財不見毫不知情，也絕對沒有偷錢，之所以獨自駕車離去，是因為載送李女到公墓後，「突然覺得心裡毛毛的」，心生畏懼之際，只好逕自離去。

警方表示，全案詢後已依竊盜罪嫌將陳男函送台北地檢署偵辦。另呼籲，年節將至，民眾外出應隨時保持警覺，妥善保管隨身財物，勿讓宵小有機可乘。

陳男說，之所以獨自駕車離去，是因為載送李女到公墓後「突然覺得心裡毛毛的」，心生畏懼只好逕自離去。記者李隆揆／翻攝
陳男說，之所以獨自駕車離去，是因為載送李女到公墓後「突然覺得心裡毛毛的」，心生畏懼只好逕自離去。記者李隆揆／翻攝

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