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高雄+12「大量確診足跡曝光」 曾去特力屋、義享天地、渡輪站

拿達官顯貴合照行騙 會計師蔡國安吸金12億被羈押禁見

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

東大聯合會計師事務所等多公司負責人蔡國安，涉嫌對外誆稱受前副總統蕭萬長夫人朱俶賢、台塑石化等多人委託募資，初估不法吸金多達新台幣12億元、被害數十人，新北地檢署檢察官蔡妍蓁指揮警、調，24日兵分八路搜索，帶回蔡國安與7名證人，複訊後依違反銀行、詐欺法聲請羈押禁見獲准。

蔡國安除經營會計師事務所、多媒體、投資顧問等多間公司外，也是亞太聯盟總商會台灣分會理事長，臉書上放了許多與政商名流的合影。

檢方調查，蔡國安自2013年起，冒用朱俶賢、台塑石化、中聯資源等多間公司名義，偽造合約書或基金名冊，向外界誆稱自己受託，替朱主持大陸稀土進口投資案募資，或稱受台塑石化公司委託清運石灰廢棄物至菲律賓、受國光公司委託募資收購不良債權等不實投資案，招攬民眾投資，還拿出與前總統蕭萬長、菲律賓總統杜特蒂等政商名流合照取信民眾，初估吸收不法獲利約12億元，受害者數十人。

有民眾發現受騙提吿，由新北地檢署黑金組檢察官蔡妍蓁指揮刑事警察局、台北市調處偵辦，24日搜索蔡國安的住所、辦公室、名下東大會計事務所等八處，查扣手機、電腦等證物，並帶回蔡國安與7名證人。

檢方複訊後，認為蔡國安涉犯銀行、詐欺法罪嫌重大，且有逃亡之虞，向新北地院聲請羈押禁見獲准。

蔡國安（右）與菲律賓總統杜特蒂合影。圖／翻攝自臉書
蔡國安（右）與菲律賓總統杜特蒂合影。圖／翻攝自臉書

詐欺 檢察官

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