日本機師欠繳防疫罰鍰20萬元 台北分署扣押薪資

行政執行署台北分署今天表示，一名日本籍機師積欠防疫罰鍰20萬元，已命令銀行扣押他名下存款20萬元，並將執行命令寄往日本，若機師仍不繳納，將依法執行。

法務部行政執行署台北分署發布新聞稿指出，這名日本機師服務於國籍航空，去年2月間兩度擅離居檢處所，遭罰新台幣20萬元但未繳納，案經交通部於去年11月移送台北分署強制執行。

台北分署調查發現，日籍機師早於去年5月出境，隨後以傷病為由申請留職停薪，經追查日籍機師的銀行薪資帳戶尚有存款，隨即核發執行命令，由銀行扣押20萬元。

台北分署表示，已將執行命令寄往日本，但受限於國際郵包班機受疫情影響減少，預計今年2月間才能取得日籍機師收受送達的證明文件，待確認日籍機師已合法收受執行命令仍拒不繳款，將依法收取20萬元。