日本機師欠繳防疫罰鍰20萬元 台北分署扣押薪資
行政執行署台北分署今天表示，一名日本籍機師積欠防疫罰鍰20萬元，已命令銀行扣押他名下存款20萬元，並將執行命令寄往日本，若機師仍不繳納，將依法執行。
法務部行政執行署台北分署發布新聞稿指出，這名日本機師服務於國籍航空，去年2月間兩度擅離居檢處所，遭罰新台幣20萬元但未繳納，案經交通部於去年11月移送台北分署強制執行。
台北分署調查發現，日籍機師早於去年5月出境，隨後以傷病為由申請留職停薪，經追查日籍機師的銀行薪資帳戶尚有存款，隨即核發執行命令，由銀行扣押20萬元。
台北分署表示，已將執行命令寄往日本，但受限於國際郵包班機受疫情影響減少，預計今年2月間才能取得日籍機師收受送達的證明文件，待確認日籍機師已合法收受執行命令仍拒不繳款，將依法收取20萬元。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言