快訊

確診者多內用共餐感染 陳時中：目前不因群聚就關掉

納豆腦出血遭爆插管「瘦了一大圈」　經紀人揭最新病況

日本機師欠繳防疫罰鍰20萬元 台北分署扣押薪資

中央社 / 台北26日電

行政執行署台北分署今天表示，一名日本機師積欠防疫罰鍰20萬元，已命令銀行扣押他名下存款20萬元，並將執行命令寄往日本，若機師仍不繳納，將依法執行。

法務部行政執行署台北分署發布新聞稿指出，這名日本機師服務於國籍航空，去年2月間兩度擅離居檢處所，遭罰新台幣20萬元但未繳納，案經交通部於去年11月移送台北分署強制執行。

台北分署調查發現，日籍機師早於去年5月出境，隨後以傷病為由申請留職停薪，經追查日籍機師的銀行薪資帳戶尚有存款，隨即核發執行命令，由銀行扣押20萬元。

台北分署表示，已將執行命令寄往日本，但受限於國際郵包班機受疫情影響減少，預計今年2月間才能取得日籍機師收受送達的證明文件，待確認日籍機師已合法收受執行命令仍拒不繳款，將依法收取20萬元。

機師 日本 疫情

相關新聞

狂！警所長面前拒檢逃逸 徒步警跑贏騎車酒駕男

59歲張姓男子近日深夜與友飲宴後酒駕電動車返家，途中未戴安全帽還邊講手機，遭執勤員警攔檢，竟拒檢加速逃逸，鑽進小巷躲避查...

涉詐領逾千萬助理費被起訴 曾麗燕：將力證清白

國民黨高雄市議長曾麗燕涉偕胞妹低薪高報、虛報人頭詐領1330多萬元助理費，雄檢今天依貪污等罪起訴曾麗燕等13人。曾麗燕對...

關懷弱勢被害人 嘉地檢署發出首張醫療卡

嘉義地檢署發起「司法愛嘉醫療聯盟」與嘉義縣市醫療院所結盟核發醫療卡關懷司法弱勢，昨天發出第一張醫療卡給因車禍下半身癱瘓的...

沒及時拆蜂窩？老婦遭虎頭蜂叮喪命 家屬提國賠再敗訴

宜蘭縣87歲李姓婦人在自家菜園種菜被虎頭蜂叮咬喪命，家屬質疑已通報拆除位於高壓電桿的蜂窩，但縣政府遲未動作，提國賠求償1...

高雄議長起訴參選提名生變？ 藍高市黨部：依黨規辦理

國民黨籍高雄議長曾麗燕因詐領助理費案遭高雄地檢署起訴，再加上涉嫌抄襲論文的議員李眉蓁，國民黨已有兩位黨籍議員遭地檢署起訴...

胡睿兒聲請假釋成功 本周五將向北檢觀護人報到

藝人「蛇姬」林采緹的前夫、男子團體「Under Lover」成員胡睿兒，在夜店「撿屍」酒醉女子，帶到樓梯間當場脫褲性侵，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。