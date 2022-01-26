狂！警所長面前拒檢逃逸 徒步警跑贏騎車酒駕男

59歲張姓男子近日深夜與友飲宴後酒駕電動車返家，途中未戴安全帽還邊講手機，遭執勤員警攔檢，竟拒檢加速逃逸，鑽進小巷躲避查緝，警方見狀立刻鳴笛追捕，發現張男酒測值達0.94毫克，已嚴重超標，詢後依公共危險罪嫌送辦。

據悉，家住台北市中正區的張男，1月21日晚上與友相約南機場夜市內一家熱炒店飲宴，散會後執意騎乘電動車返家，行經汀州路一段時，後方執勤員警見其騎車搖搖晃晃，未戴安全帽還邊講手機，疑似酒駕，遂上前攔查，未料張男不但未停車受檢，還加速逃逸。

警方表示，當時轄區泉州街派出所所長賴新天正帶著警員陳佶豐、黃惠菁、洪郁翔執行酒測勤務，見張男異狀，賴新天派黃員、洪員徒步追捕，自己和陳員則駕警車圍堵；張男為躲避查緝，立刻遁入小巷內，所幸洪員緊隨其後，徒步追上急駛電動車的張男，將其壓制在地。

當時張男被壓在地上哀號，坦承自己有喝酒，看到警車一時心虛才落跑，還說自己住在附近，街訪鄰居都認識自己，狼狽哀求警方「拜託不要太大聲」；經員警酒測，張男酒測值達0.94毫克，帶返警所後，警方依公共危險罪嫌將其送辦。