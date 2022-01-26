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涉詐領逾千萬助理費被起訴 曾麗燕：將力證清白

中央社 / 高雄26日電

國民黨高雄市議長曾麗燕涉偕胞妹低薪高報、虛報人頭詐領1330多萬元助理費，雄檢今天依貪污等罪起訴曾麗燕等13人。曾麗燕對此指出，深感遺憾，將透過司法力證清白。

高雄市議會議長曾麗燕，去年以200萬元交保後，在支持者保護下快步離開高雄地檢署。記者張議晨/攝影
高雄市議會議長曾麗燕，去年以200萬元交保後，在支持者保護下快步離開高雄地檢署。記者張議晨/攝影

針對起訴，曾麗燕上午透過高雄市議會媒體群組發表聲明表示，自從事公職以來，對監督市政與為民喉舌全力以赴、從無懈怠也無辜負。面對因助理費案遭起訴，深感遺憾，未來將透過司法程序力證清白。

高雄地檢署起訴書指出，曾麗燕自民國99年12月25日起連續擔任高雄市議會（縣市合併後）3屆議員，且於109年經補選為高雄市議長，但她涉透過胞妹曾麗鴻辦理提領、保管及發放公費助理薪資

起訴書表示，曾麗燕、曾麗鴻2人多次利用遴聘公費助理機會，以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資方式，向高雄市議會不實申領助理費，10多年來詐領金額達新台幣1330多萬元。

檢方調查，69歲曾麗燕多年來指示61歲曾麗鴻及69歲曹姓秘書辦理保管公費助理存摺及發放公費助理等事宜，並處理服務處收入及支出記帳等工作。

不過，曾麗燕卻指示2人在以2萬5000元月薪聘用公費助理時，向議會申報每人薪資4萬元，多出的錢用於支出服務處租金、電話費、曾麗燕個人信用卡費、社團會費、國民黨黨費等私人用途上。

此外，曾麗燕還找已離職曹姓秘書及另2人擔任人頭助理，並以月薪4萬元向議會申請助理補助費、春節慰勞金等。

全案經高雄地檢署指揮法務部調查局南部地區機動工作站、法務部廉政署偵辦，去年3月大動作搜索曾麗燕服務處、辦公處及住居所，並約談被告9人、證人6人，檢方複訊後諭令曾麗燕以200萬元交保，曾麗鴻聲押獲准。

檢方偵查時，曾麗燕雖坦承有指示不實申報助理費，但辯稱不知道議員助理費法規有修正，助理沒提醒，議會也沒告知，所以才按先前慣例申報每名助理4萬元薪資，她否認有利用職務機會詐取財物、貪污。

雄檢指出，近來法律實務見解多數已認為助理費並非實質補貼議員費用，公費助理補助費（含春節慰問金）是公費助理在職務上所取得報酬，受領人也應為公費助理，須專款專用。

雄檢表示，助理費這筆錢並非屬於議員薪資或實質補貼，議員不得據為己有或挪為它用。曾麗燕涉以虛報人頭及低薪高報方式，將詐領公費助理補助費用用於服務處支出，據此不採信相關抗辯。

高雄地檢署偵結後，今天上午將曾麗燕及曾麗鴻、曹姓前秘書等3人依貪污治罪條例、偽造文書罪提起公訴，其餘10名涉案助理因知情遭低薪高報或擔任人頭助理，遭依偽造文書罪起訴。

不過，檢方考量這10名涉案助理已坦承犯行，且無前科、態度良好，檢方建請在符合緩刑宣告刑度下，予以宣告緩刑自新。

曾麗燕 薪資 高雄市

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