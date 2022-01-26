婦人收購玉璽酒忘扣成本險虧大 金門警迅速尋回保荷包

金酒公司推出的虎年玉璽酒超搶手，日前開放讓幸運中籤的民眾購買，不少酒商也到場高價收購，金寧鄉有一名蔡姓婦人就到金門酒廠向幸運抽中之民眾進行收購，不料一時不察，收購時竟忘記將成本價扣除，損失一萬餘元，急得直奔金寧分駐所向員警求助，好在警方順利協助尋回當初賣酒的民眾，讓蔡姓婦人相當感激。

金寧分駐所表示，該所警員黃延坤接獲民眾請求，立即請金門酒廠調閱監視器畫面，比對領酒名冊後循線聯絡到該名民眾，該名民眾也表示，當初完成交易後，返家才發現竟多收金額，但又不知道如何聯繫向他買酒的民眾，幸好警方即時來電，也拜託警方將多收的酒款還給買酒的民眾。

對於警方的高效率，蔡姓婦人相當感激，直說好在有「波麗士大人」幫忙，幫她迅速找回該筆款項，否則將損失好幾個月生活費。

金城分局提醒，除了酒品買賣以外，民眾自己私下的買賣仍建議雙方簽訂買賣契約書，並互相留存雙方基本資料，以確保買賣雙方權益。

警方也呼籲，金門鄉親在春節期間外出或返台期間，若有需要警方協助的地方，可至當地警察分駐（派出）所申請舉家外出，警察將於其住居附近適當位置設置臨時巡邏箱，以維護住居安全。