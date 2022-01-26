關懷弱勢被害人 嘉地檢署發出首張醫療卡
嘉義地檢署發起「司法愛嘉醫療聯盟」與嘉義縣市醫療院所結盟核發醫療卡關懷司法弱勢，昨天發出第一張醫療卡給因車禍下半身癱瘓的被害人及其家人就醫時免除掛號費負擔；看到被害人家境困難，犯罪被害人保護協會嘉義分會主委林文村致贈協會慰問金5千元外，與其他2位委員另自掏腰包共2萬元關懷慰問。
農曆春節前夕，犯罪被害人保護協會嘉義分會主委林文村偕同嘉義地檢署書記官長兼協會執行秘書吳國安、委員黃啟宗、廖大平等人關懷案家。
居住於新港鄉的重傷害犯罪被害人，於2020年間遭無照駕駛的小貨車撞擊造成下半身癱瘓，育有2子，長子患有智能障礙且有自閉症狀、次子有中度智能障礙，家庭重擔仰賴在清潔隊上班的丈夫；經評估醫療卡有助於案家的需要，書記官長吳國安發予「司法愛家醫療聯盟」成立後首張醫療卡，讓其家庭成員就醫時免除掛號費負擔。
主委林文村看到案家未來仍有經濟及就醫等需求，除致贈協會年節關懷慰問金5千元外，當場另自掏腰包1萬元慰問，委員黃啟宗、廖大平也愛心不落人後各贈慰問金5千元，令人感佩。
今年1月10日嘉義地檢署發起「司法愛嘉醫療聯盟」幫助司法弱勢，與嘉義縣市164家醫院、衛生所，包括嘉基、聖馬爾定、陽明醫院等結盟，透過「犯罪被害人保護協會」、「更生保護協會」及「榮譽觀護人協進會」等單位評估弱勢被害人、更生人、受保護管束人家庭經濟狀況，核發醫療卡，讓當事人及家屬就醫免掛號費。
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