沒及時拆蜂窩？老婦遭虎頭蜂叮喪命 家屬提國賠再敗訴

宜蘭縣87歲李姓婦人在自家菜園種菜被虎頭蜂叮咬喪命，家屬質疑已通報拆除位於高壓電桿的蜂窩，但縣政府遲未動作，提國賠求償190萬餘元，一審認定，台電已排定停電日期拆除蜂窩，縣府無怠於執行職務，判李婦家屬敗訴；案件上訴，家屬減為請求賠償188萬餘元，台灣高等法院今仍判家屬敗訴，可上訴。

李婦2019年7月9日上午7時許在慈航路旁的菜園被虎頭蜂群攻擊，全身叮咬20多處，她爬出菜園，由鄰居開車送醫急救，因過敏性休克不治。

家屬提告主張，慈航路的高壓電桿上有虎頭蜂巢，民眾2019年6月29日有通報縣府農業處，農業處雖派員到場會勘，確認蜂窩位置，但直到案發時仍未拆除，也沒在附近拉封鎖線、設警示牌提醒民眾注意，導致李婦在菜園工作，誤入虎頭蜂攻擊範圍，遭蜂螫致死。

家屬指控，縣府農業處案發當天才派員摘除蜂巢，但虎頭蜂有致命危險，附近有民房農田，縣府應在3天內處理完畢，卻仍給台電5天時間斷電，認為縣府有過失，提告求償190萬餘元。

縣府表示，接獲通報隨即請委外單位會勘，蜂窩位於高壓電桿，拆除恐有危險，因會勘後逢假日，同年7月2日行文台電「斷電」，依台電程序，停電須6個工作天完成通知，訂於9日晚間6點派員拆除蜂窩。

縣府主張，斷電牽涉其他重點用戶用電，因此無法立即停電，縣府公務員並無怠於執行勤務，且蜂窩已存在一段時間，應避免靠近附近工作，李婦在蜂窩下方菜園，對事故也有過失。

宜蘭地方法院一審難認縣府怠於職務，判家屬敗訴；家屬不服上訴，將求償金額減為188萬餘元。高院二審認為，縣府接獲通報有蜂窩存在，立即通知委外廠商處理，觀察後得知是黑腹虎頭蜂的蜂巢。

二審指出，因蜂巢位於高壓電桿上，有風險、作業困難而無法立即處理，廠商回報縣府農業處並轉報台電，台電同年7月2日派員勘查，發現蜂巢位於變壓器上的熔絲鏈開關橫擔上，需事先通知5戶用戶停電，縣府與台電協調後，排定7月9日夜間停電，作業天數也由6天縮短為4天